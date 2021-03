Stefano De Martino giurato di Amici 20: ecco tutti i dettagli dell’indiscrezione per un ritorno clamoroso e inaspettato

Stefano De Martino potrebbe ritornare ad Amici, e sarebbe un clamoroso ritorno. Per la 20esima edizione del noto talent di Maria De Filippi ci sarebbe questa grande sorpresa. Lo rivela “361Magazine.it”. L’ex ballerino dovrebbe partecipare a otto puntate del “serale” della trasmissione di Mediaset.

Un ritorno clamoroso e inaspettato, visto che questo programma è stato il vero trampolino di lancio del’oggi conduttore napoletano. Nell’edizione 2009/10, De Martino arrivò alla finale come ballerino, ma senza riuscire a vincere il primo premio. Successivamente, nel 2014, lo stesso De Martino condusse la striscia quotidiana del programma su Real Time.

Stefano De Martino e il clamoroso ritorno ad “Amici”: il suo ruolo

Per lui poi un’esperienza come inviato dell‘Isola dei Famosi, molte comparsate televisive e poi la fortunata conduzione su Rai 2 di “Stasera tutto è possibile”, che ha consacrato il giovane artista come provetto conduttore. In questo caso, però, il ruolo di De Martino ad Amici 20 sarebbe quello di giurato, naturalmente per la categoria del ballo. Sempre secondo 361magazine, con lui dovrebbe esserci anche Sabrina Ferilli. Insomma, va componendosi il “cast” della fortunatissima trasmissione di Maria De Filippi, pronta a sbancare – come sempre – gli ascolti.

In questa 20esima edizione del programma primi iscritti al “serale” sono Enula, Sangiovanni e Gaia, nella categoria cantanti, mentre come ballerini sono entrati finora soltanto Samuele e Rosa. Per quel che riguarda gli altri giurati, negli ultimi giorni sono circolate voci su Tommaso Zorzi (che però ha smentito), e un’altra serie di ipotesi: ma nessuna con particolare fondamento.