Dopo l’eliminazione agli ottavi di Champions Andrea Pirlo è stato raggiunto da Valerio Staffelli e ha ricevuto il secondo tapiro d’oro

Continuano le polemiche attorno alla Juventus. L’eliminazione per mano del Porto agli ottavi di Champions League, come previsto, ha lasciato strascichi attorno al club bianconero che per la prima volta dopo 9 anni di successi in Italia potrebbe ritrovarsi a mani vuote al termine della stagione.

Tante le critiche indirizzate ai giocatori e ad Andrea Pirlo che in questa sua prima avventura da allenatore sta incontrando tantissime difficoltà. Non sono da meno le parole dure rivolte a Cristiano Ronaldo: il portoghese è finito sul banco degli imputati per le sue pessime prestazioni nelle sfide contro il Porto e anche per il suo errore decisivo sulla punizione calciata da Sergio Oliveira.

Alla fine però, come quasi sempre nel calcio, è il tecnico a doversi assumere tutte le responsabilità. Anche quella di ricevere il tapiro d’oro da Valerio Staffelli. Stasera a “Striscia la notizia” andrà in onda il servizio completo ma alcune dichiarazioni sono state già anticipate dai giornali.

Pirlo e il secondo tapiro d’oro: “Mangerò la colomba”

L’allenatore dei bianconeri ha reagito tutto sommato bene alla consegna del “premio” e si è detto fiducioso per il suo futuro e per quello della squadra: “Speriamo di poterci riprovare l’anno prossimo”, ha detto l’ex campione del mondo a Valerio Staffelli.

Il discorso è proseguito anche sulla prestazione di Cristiano Ronaldo che, nonostante tutto, viene ancora difeso e supportato dal suo mister: “Il voto a Ronaldo lo lascio dare ai giornalisti, per me è sempre 7, come il suo numero”, ha ribadito Pirlo, convinto che non sia stato solo l’errore del portoghese a determinare l’uscita dalla Champions della Juventus.

Per l’ex centrocampista si tratta del secondo tapiro d’oro. Il primo lo aveva ricevuto in autunno dopo i due pareggi consecutivi in campionato con Crotone e Verona, seguiti dalla sconfitta contro il Barcellona: “Durante la consegna dello scorso Tapiro mi avete chiesto se avrei mangiato il panettone, ora spero di mangiare pure la colomba…“, ha chiosato.