Ancora una volta la Juventus va fuori dalla Champions contro una squadra meno attrezzata. Nedved ha sfogato la sua rabbia in diretta

Ci risiamo. Ancora una volta la Juventus delude in Europa e va fuori dalla Champions nella prima sfida ad eliminazione diretta. I bianconeri continuano la loro tradizione negativa che ormai li vede sempre esclusi dalla competizione europea più importante: quest’anno è toccato al Porto buttarli fuori, ma lo scorso anno ci aveva pensato il Lione di Garcia e due anni fa l’Ajax ai quarti di finale.

Questo prendendo in considerazione solamente l’ultimo triennio, ovvero quello che doveva essere decisivo per prendersi finalmente la coppa dalle grandi orecchie. Proprio per questo era stato acquistato a peso d’oro Cristiano Ronaldo dal Real Madrid: un investimento che, ad oggi, probabilmente si è rivelato del tutto sbagliato.

Il portoghese infatti non ha minimamente inciso sul match di ritorno di ieri sera, terminato 3-2 per i bianconeri dopo i tempi supplementari. Anzi, la rete del momentaneo 2-2 di Sergio Oliveira che ha regalato al Porto la qualificazione è stato realizzato anche per un movimento sbagliato di CR7: il pallone è passato sotto la barriera, proprio sotto i piedi del campione lusitano, e si è infilato alle spalle di Szczesny.

La Juve va fuori dalla Champions. Nedved se la prende col tabellone (VIDEO)

Nell’immediato post partita sono arrivate critiche e sfottò sui social, e anche nelle interviste ci sono stati pareri discordanti tra giocatori e dirigenti. Nel frattempo ha colpito la reazione dura, ma comprensibile, di Pavel Nedved al momento in cui ha capito che non c’era più nulla da fare.

L’ex centrocampista bianconero si è avvicinato ad un tabellone pubblicitario e lo ha colpito con un calcione, proprio come quando lasciava partire uno dei suoi missili terra-aria. Le immagini sono state riprese ed hanno fatto il giro del web in pochi minuti.

Caro Nedved per la tua rinomata eleganza e sportività ti auguro mille di questi giorni 😉 #JuvePorto #juventus #finoalconfine pic.twitter.com/AsWdh1Leat — Hundiff (@hundifftweet) March 9, 2021

Una scena di frustrazione che rappresenta appieno la delusione bianconera. Ora si aprono scenari davvero clamorosi: dal possibile addio di Ronaldo all’esonero di Pirlo. Sta di fatto che quest’anno per la prima volta la Juventus potrebbe ritrovarsi esclusa dalla Champions e a secco anche in Campionato, dove in questo momento l’Inter la fa da padrona nonostante le critiche ricevute da Antonio Cassano. Staremo a vedere.