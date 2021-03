Dopo Monica Giandotti, anche Marco Frittella è stato costretto a dare forfait. Ecco chi presenterà UnoMattina nei prossimi giorni

L’emergenza Covid ha colpito anche UnoMattina, contenitore mattutino di Rai Uno, in onda a partire dalle 7 tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Marco Frittella è stato costretto ad annunciare la propria assenza a causa di un possibile rischio di contagio. Non è l’unica assenza che ha colpito la trasmissione.

Anche l’altra conduttrice, Monica Giandotti, è stata costretta a condurre da casa negli ultimi giorni. La giornalista romana ha avuto un contatto stretto con una persona risultata positiva. Come previsto dal protocollo Rai (e anche dai vari DPCM degli ultimi mesi), in questo caso è prevista una quarantena di almeno una settimana.

Una volta effettuato un tampone dall’esito negativo la Giandotti potrà tornare a condurre dallo studio. Marco Frittella non ha spiegato i dettagli che lo hanno costretto a restare a casa. Ecco da chi sarà sostituito e chi sarà presente in studio al loro posto a partire dalle prossime mattine.

Ecco chi condurrà UnoMattina al posto di Marco Frittella

Marco Frittella non condurrà UnoMattina nei prossimi giorni. In realtà non è ancora chiaro nemmeno il motivo della sua assenza. Alcune voci parlavano di possibili contatti con persone positive ma non sono ancora stati confermati. E non si sa nemmeno per quanti giorni sarà assente. Probabilmente nelle prossime ore arriverà un comunicato della Rai in merito.

Anche Monica Giandotti, l’altra conduttrice, è bloccata a casa. Nel suo caso, però, i motivi sono noti e riguardano problematiche legate al Covid-19. La Giandotti non è positiva ma pare sia stata a stretto contatto con una persona risultata positiva. Per questo motivo sta conducendo da alcuni giorni da casa.

A causa di queste due assenze la Rai è stata costretta a correre ai ripari. Bisognava trovare una sostituta per condurre UnoMattina dallo studio, Marco Frittella e Monica Giandotti saranno collegati dalle proprie abitazioni. Questa notizia è stata riportata da TvBlog, che ha anche annunciato il nome di colei che sostituirà i due giornalisti in studio.

Si tratta di Barbara Capponi, annunciatrice del Tg1 dal 2010. La Capponi lavora in Rai da diversi anni. In passato ha già condotto UnoMattina e UnoMattina Estate, quindi sarà sicuramente in grado di sostituire i due presentatori. Voci delle ultime ore dicono che Monica Giandotti potrebbe tornare presto in studio perché è in attesa dell’esito del tampone.

Recentemente anche Francesca Fialdini, altro volto Rai, è stata costretta a dare forfait a causa del Covid. Dopo aver scoperto di essere positiva, è stata sostituita alla conduzione del suo programma domenicale, La scatola dei sogni, da Nek e Nino Frassica. Una volta tornata negativa, ha ripreso a condurre il programma dallo studio.

Il Covid ha colpito anche trasmissioni di altre reti. La giornalista Tiziana Panella in questi giorni sta conducendo il programma Tagadà, in onda nelle ore pomeridiane su La7, da casa a causa dell’obbligo di isolamento fiduciario. Era successa la stessa cosa anche nel mese di febbraio. In studio ad accogliere gli ospiti c’è Alessio Orsingher.