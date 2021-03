L’imbarcazione italiana perde la prima regata ma riesce a vincere la seconda. La situazione è in parità. 1-1 tra Luna Rossa e New Zealand

Luna Rossa finisce la prima giornata di Coppa America con un eccellente 1-1. Per il momento la sfida con i favoritissimi neozelandesi di Team New Zealand vede i duellanti in perfetta parità. New Zealand ha vinto Gara 1 mentre Luna Rossa si è aggiudicata Gara 2, nonostante gli avversari fossero in condizioni migliori.

Team New Zealand è il cosiddetto defender, cioè il detentore del titolo. I fenomeni neozelandesi hanno infatti vinto l’edizione del 2017 dell’America’s Cup. Con la vittoria in Gara 1, James Spithill è diventato il timoniere con più vittorie nella storia della coppa. Un’altra statistica che sottolinea quanto la vittoria in Gara 2 sia stata una vera e propria impresa.

Nel precedente confronto tra le due imbarcazioni, nel 2000, New Zealand aveva battuto Luna Rossa con il punteggio di 5-0, dominando la sfida in tutte le regate. Adesso l’America’s Cup si gioca al meglio delle 14 regate, vince chi arriva per primo a 7 vittorie. Vediamo nel dettaglio come sono andate queste prime due regate.

America’s Cup: il riassunto di Gara 1

Nella prima regata Luna Rossa ha provato a sorprendere i Kiwi in partenza, senza però riuscire ad acquisire alcun vantaggio. Neanche il tentativo di rifilare agli avversari una penalità, sfruttando la regola numero 11, è andato a buon fine. Anche in questo caso l’imbarcazione padrona di casa è riuscita ad avere la meglio.

La barca neozelandese ha preso il controllo delle operazioni ed è sempre stata più veloce di quella italiana. Cosa, tra l’altro, ampiamente prevedibile perché si tratta dell’imbarcazione favorita per la vittoria finale. La regata è terminata con Team New Zealand che ha continuato a collezionare vantaggio fino al traguardo finale, tagliato con 31 secondi di vantaggio.

Luna Rossa vince Gara 2, è una vittoria storica

Nella seconda regata è arrivata l’impresa di Luna Rossa. Questa vittoria ha un valore storico, è come andare a battere il Real Madrid al Bernabeu in finale di Champions. Nel golfo di Haraki l’imbarcazione italiana è riuscita a battere quella dei rivali neozelandesi, riuscendo a vincere una regata. Tutti i pronostici davano Team New Zealand vincente 7-0, sicuramente non andrà a finire in questo modo.

La seconda regata è iniziata in maniera decisamente diversa rispetto alla prima. Questa volta è stata Luna Rossa a controllare gli avversari, costretti a virare quasi immediatamente. Luna Rossa ha impostato la regata marcando stretti gli avversari, aumentando il vantaggio dopo ogni giro di boa, fino ad arrivare ai 24 secondi del quarto Gate.

Nell’ultima bolina New Zealand le ha provate tutte, dimostrando di avere un’imbarcazione fortissima, ma non è riuscita a sfuggire alla marcatura di Luna Rossa, che ha replicato e annullato tutte le mosse di Spithill. Nell’ultima poppa il vantaggio della barca italiana si è quasi dimezzato e i Kiwi hanno raggiunto un ritmo notevolmente superiore.

Ma Luna Rossa non si è lasciata intimorire dallo strapotere dei neozelandesi, ha risposto colpo su colpo e ha portato a casa il punto. Il vantaggio alla fine è stato di 7 secondi, quanto basta per scrivere una pagina di storia della Coppa America. Battere Team New Zealand è sempre una grandissima soddisfazione.

Jimmy Spithill è diventato il timoniere che ha vinto più regate nella storia della Coppa America, in 170 anni di storia. Ha superato una leggenda come Russell Coutts. Domani si riposa, poi si tornerà in acqua nella notte tra giovedì e venerdì per altre due regate. Sperando in un’altra impresa storia per i colori italiani.