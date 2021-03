Quali sono i segni dormiglioni? Scopriamo insieme le cinque persone che è meglio lasciar dormire al mattino pena la loro ira funesta!

Quante volte ti è successo di provare a svegliare il partner la domenica od il sabato mattina, proponendogli una gita fuori porta? E quante volte ti sei sentito rispondere da una voce cavernosa: “Lasciami dormire“?

Bene, con ogni probabilità il tuo compagno fa parte di quei cinque segni che non devono assolutamente mai e poi mai essere svegliati di primo mattino.

Scopriamo insieme quali sono in modo da evitare ulteriori brutte sorprese!

I segni dormiglioni: ecco le prime cinque posizioni

Tu magari ti sei già alzato, sei andato a correre, hai fatto la doccia e preparato la colazione.

Il tuo partner, nel frattempo, ha forse cambiato di poco la sua posizione all’interno del letto e sta russando sonoramente.

A questo punto, quindi, decidi di provare a svegliarlo: per tutta risposta un ringhio feroce si alza da sotto le coperte e, di conseguenza, decidi di battere immediatamente in ritirata.

Se ti sei riconosciuto, più o meno, in questa descrizione non abbiamo dubbi: tu potresti proprio essere uno dei segni più mattinieri di tutto lo zodiaco!

Onde evitare crisi e sconvolgimenti, quindi, è meglio dare un’occhiata anche a quali sono i segni più dormiglioni.

Il tuo partner potrebbe, semplicemente, avere voglia di alzarsi ogni giorno a mezzogiorno ed interferire con la sua routine potrebbe creare danni seri alla tua relazione.

(Non vorresti finire, infatti, come una delle sei coppie dello zodiaco che, nonostante l’attrazione, proprio non dovrebbero stare insieme!)

Leggiamo insieme la classifica delle prima cinque posizioni!

Pesci: quinto posto

Non solo amano vivere nel mondo dei segni e sono persone che hanno la testa tra le nuvole: i nati sotto il segno dei Pesci sono dei veri e propri dormiglioni!

I Pesci, infatti, adoro passare la mattinata e, perché no, anche l’intera giornata a letto.

Sono persone a cui piace stare sotto le coperte mentre fuori piove, leggere un libro e lasciare che la vita scorra tranquillamente: tra un pisolino ed un sogno ad occhi aperti, per loro dormire è veramente importante.

Impossibile tentarli con un’attività fuori dal piumone: meglio lasciarli dormire!

Scorpione: quarto posto

Anche se sono tra i segni più attivi e concreti dello zodiaco, i nati sotto il segno dello Scorpione non lascerebbero mai il loro letto al mattino!

Tutta l’energia che mettono nei loro “piani” del giorno, però, richiede un grande sforzo fisico ed i nati sotto questo segno, quindi, hanno imparato ad apprezzare il tempo che passano sotto le coperte.

Fateci caso: un nato sotto il segno dello Scorpione, appena può, si sdraia e cerca di recuperare qualche minuto di sonno.

Non si tratta di pigrizia ma proprio del fatto che amano dormire e, visto che hanno sempre tanto da fare, appena possono colgono l’occasione.

Sconsigliatissimo cercare di svegliarli!

Gemelli: terzo posto

I raggi del sole illuminano la camera dei Gemelli e loro stanno dormendo: passa qualche ora e, se nessuno è arrivato a svegliarli, potremmo trovarli nella stessa identica posizione di prima.

Pigrizia? No, parliamo solo di uno dei segni che ama dormire più di tutti!

I Gemelli, infatti, sono dei veri e propri esperti di “rilassatezza“: adorano prendersi tutto il tempo del mondo per presentarsi, poi, felici e contenti.

Spesso, però, la loro duplice natura li porta a compensare questi momenti di tranquillità con exploit di energia che li fanno correre da tutte le parti.

Cancro: secondo posto

Date loro una coperta, un buon libro ed un panino di tanto in tanto: il Cancro potrebbe rimanere tutta la vita nel letto, senza alzarsi veramente mai!

Questo è uno dei segni che, più di tutti, adora dormire, adora stare a letto ed adora essere pigro. Non solo! Non ha neanche paura di ammetterlo!

Chiedete ad un Cancro qual è il suo pomeriggio ideale e vi risponderà in una sola maniera: in posizione orizzontale ed in dormiveglia!

I nati sotto questo segno hanno un amore particolare per il proprio letto ed adorano dormire: la loro camera è un vero e proprio tempio e, vicino a loro, vi farete la dormita più comoda della vostra vita!

Toro: primo posto nella classifica dei segni dormiglioni

Al primo posto abbiamo loro, i nati sotto il segno del Toro.

Prima di fare qualsiasi considerazione sul loro amore per il letto e per il dormire occorre chiarire un punto importante: il Toro non ammetterà mai di essere un dormiglione!

Se lasciati da solo, però, i nati sotto questo segno sono dei veri e propri amanti del sonno e del dormire, che non farebbero veramente altro!

Il Toro, però, è anche una persona che soffre particolarmente l’idea di non essere “produttivo“. Per questo motivo, quindi, meglio lasciarlo dormire quando può ed aiutarlo a svegliarsi… quando deve!