Loredana Bertè su rai 1 ed è magia. La leggenda della musica italiana ha avuto una serata tutta per sé sulla emittente principale con “Non sono una signora”.

Dopo la sua partecipazione a Sanremo in qualità di super ospite questo momento di alta televisione era dovuto nei confronti della leggendaria artista sorella dell’altrettanto immensa artista Mia Martini. Sul palco dell’Ariston qualche giorno fa oltre ad un mix di repertorio la splendida cantante ha portato e cantato per la prima volta la canzone “Figlia di Loredana” che è già diventata iconica.

Sul palco di “Non sono una signora” si susseguono amici e colleghi di ogni dove, a partire da Marcella Bella, Giusy Ferreri, Clementino e la compagna di sempre Aida Cooper ai cori. L’emittente principale italiana ha portato sul palco momenti di grande musica e spettacolo con alla conduzione Alberto Matano.

Non sono potuti mancare però anche momenti di forte emozione nel ricordo della sorella di Loredana Bertè, Mia Martini a cui proprio il festival di Sanremo ha dedicato il Premio della Critica quest’anno vinto da Willie Peyote. Con alla guida del conduttore de “La vita in diretta” tutte le emozioni della serata.

Loredana Bertè a “Non sono una signora”: la leggenda della musica ripercorre la propria vita

Questa sera, così come si intitola la canzone il cui video vede come protagoniste la versione animata di lei, Elodie, Chiara Ferragni, Platinette, Asia Argento, Myss Keta, Emma Marrone, Vladimir Luxuria, Franca Leosini e Barbara Alberti, siamo un po’ tutti figli di Loredana più che mai.

Da dopo la pubblicazione della canzone nelle teste dei fan non fa altro che risuonare: “Sono il padre delle mie carezze. E la madre delle mie esperienze. Sono figlia di una certa fama Sono una figlia di figlia di Loredana“. Questa è la canzone più attesa della serata.

Sul palco di “Non sono una signora” il conduttore dello show Alberto Matano ha ripercorso assieme a Loredana Bertè ed ai suoi amici e colleghi tutte le tappe della carriera della signora del rock italiano, regina indiscussa ed incontrastata con all’attivo più di 50 anni di carriera portata splendidamente nonostante le molte difficoltà che la vita le ha riservato.

La Bertè ha soprattutto portato sul palco, oltre che il suo famosissimo repertorio, tutti i suoi look iconici e soprattutto quello da donna incinta che fece tanto scalpore tanto che, racconta la cantante, solo il famosissimo cantante Sting le fece i complimenti. Ma naturalmente non solo questo look anche quello da sposa, il giacchettino rosso famosissimo e tutti gli abiti dell’Ariston.

Loredana Bertè ha dimostrato ancora una volta che l’età è un numero, che la donna non è sottomessa a nessuno e che la vita la si può prendere nelle proprie mani e rialzarsi nonostante le mille tempeste. Questa sera siamo tutti “figli di Loredana”.