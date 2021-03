Alberto Matano sulla serata speciale dedicata a Loredana Bertè: tante sorprese con il popolare giornalista alla conduzione del programma su Rai 1

Alberto Matano è diventato un personaggio popolarissimo e molto amato. Il giornalista, che si è fatto notare da speaker del TG1, ha conquistato il pubblico con la simpatia e il carisma da vero conduttore. Dopo La Vita in Diretta è pronto ad andare in onda su Rai 1 con un programma speciale. Si tratta di una serata all’insegna della musica, dedicata a Loredana Berté.

Il programma si intitola “Non sono una signora”, ed andrà in onda questa sera, martedì 9 marzo 2021, sulla prima rete. Tanti ospiti e la musica come grande protagonista, col conduttore che terrà le redini del programma e si confronterà con la grande cantante, di recente ospite del Festival di Sanremo (leggi qui la sua scheda).

Alberto Matano apprezzatissimo sui social: stasera con Loredana Berté su Rai 1

A poche ore dall’inizio della trasmissione, Alberto Matano ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto che lo ritrae assieme alla Berté, annunciando sorprese. “Ci saranno tante sorprese e l’energia non mancherà…”, ha scritto il giornalista. Il presentatore ha promesso che il programma sarà una festa, piena di musica. “Io e questa ragazza rock vi aspettiamo per divertici – ha scritto ai suoi numerosi follower – ci divertiremo”. E sono stati tanti i messaggi e i commenti per l’iniziativa.

“Che coppia”, hanno scritto i fan, che evidentemente hanno apprezzato. Ieri invece, Matano ha pubblicato – sempre su Instagram – una foto con sua mamma. Il conduttore ha scritto che è stata proprio lei ad insegnargli i diritti delle donne, spiegando come questi sono uguali a quelli di tutti. “La parità di genere è un valore assoluto, e ognuno di noi deve fare la sua parte contro ogni violenza, intolleranza e discriminazioni”, ha sottolineato il giornalista, raccogliendo moltissimi consensi sul social.