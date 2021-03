Montalbano chiude i battenti e su Rai 1 arriva Makari, la nuova fiction con Claudio Gioè nei panni di un giornalista-detective

La notizia era già ufficiale da tempo, ma quando si realizza è sempre troppo tardi. Ieri infatti è andata in onda l’ultima puntata del commissario Montalbano che, dalla prossima settimana, uscirà definitivamente dalla programmazione della Rai.

Questo nonostante i buonissimi ascolti ottenuti dall’ultimo episodio “Il metodo Catalanotti”. I fans della fiction quindi resteranno orfani, con Luca Zingaretti che è già al lavoro per la sua prossima serie tv che andrà in onda su Sky e nella quale interpreterà il durissimo direttore del carcere San Michele.

Per tutti coloro che non vorranno attendere le nuove avventure dell’interprete di Montalbano e che hanno bisogno di immergersi di nuovo in un’atmosfera fatta di indagini, casi da risolvere e panorami da sogno, le abitudini non dovranno cambiare moltissimo.

Sta per partire infatti, sempre su Rai 1, una nuova fiction sempre ambientata in Sicilia. La serie si chiama “Makari” ed avrà come protagonista Saverio Lamanna, un ex giornalista interpretato dall’attore siciliano Claudio Gioè.

Makari, il promo della Rai

Il genere resta quello del giallo: le indagini di un ex giornalista che, perso il lavoro, torna nel borgo natio scoprendo che ci sono più misteri da risolvere nel suo paesino che nella capitale. La serie, che sarà diretta da Michele Soavi, è stata presentata via web e sarà trasmessa in prima visione a partire dalla prossima settimana con i primi due episodi in onda lunedì 15 e martedì 16 marzo.

Oltre alle indagini e ai misteri che verranno raccontati nella fiction, a fare da sfondo ci saranno i meravigliosi paesaggi di San Vito Lo Capo e della Riserva Naturale Orientata de Lo Zingaro. Insomma, non sarà Montalbano, ma ci somiglia molto. In attesa delle prime due puntate potete intanto gustarvi il trailer della serie tv che sta andando in onda sulla Rai in questi giorni.