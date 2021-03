Per Luca Zingaretti sono pronte nuove puntate che andranno in onda su Sky. Già partite le riprese per l’ex commissario Montalbano

Il commissario Montalbano lascia la Rai e approda su Sky. Sembra una classica vicenda di calciomercato estivo quella che ha visto protagonista Luca Zingaretti, da anni amatissimo soprattutto per l’interpretazione del famoso commissario siciliano della fiction in onda sulla tv di Stato.

Eppure, dopo tantissimo tempo, l’attore abbandonerà il ruolo che lo ha reso celebre. L’8 marzo, infatti, andrà in onda l’ultimo episodio della serie su Montalbano. Inizialmente Zingaretti aveva deciso di lasciare i set e dedicarsi per un po’ alla famiglia, ma tutto ciò era sembrato quantomeno poco credibile dopo che la Rai lo aveva sostituito proprio con sua moglie Luisa Ranieri.

Ora invece è ufficiale: Luca Zingaretti sta già lavorando ad una nuova serie che andrà in onda su Sky e che si chiamerà “Il Re”. L’attore sarà il protagonista del primo “prison drama” tutto italiano e interpreterà Bruno Testori, direttore del San Michele, un carcere di frontiera. In questo carcere, inoltre, non esistono regole e la parola suprema spetterà proprio a Bruno.

Il cast de “Il Re”, la serie su Sky con Luca Zingaretti

Anche stavolta, dunque, Zingaretti interpreterà un uomo a capo delle forze dell’ordine. Sky, durante la presentazione della serie, ha descritto meglio il suo personaggio: “Il San Michele è un carcere di frontiera dove Bruno Testori, il Direttore, esercita la sua personale idea di giustizia, il suo quarto grado di giudizio, al di sopra della legge dei tribunali e dei codici di procedura penale. Spietato con chi lo merita, e inaspettatamente misericordioso con altri, sempre seguendo i principi della propria distorta e oscura morale”.

Ad accompagnare l’ex commissario Montalbano in questa nuova avventura televisiva saranno principalmente tre attrici: Isabella Ragonese (Rocco Schiavone), Anna Bonaiuto (Loro, Napoli velata) e Barbora Bobulova (Scialla!).

La Ragonese avrà il ruolo di un’agente della polizia penitenziaria del San Michele, la Bonaiuto sarà il pubblico ministero che indaga sulla rete di illeciti e connivenze che fanno capo a Testori e la Bobulova, invece, interpreterà l’ex moglie del protagonista. Le riprese andranno avanti tra Roma, Civitavecchia, Torino e Trieste, mentre ancora non è stata ufficializzata la data dell’esordio in tv.