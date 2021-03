I Simpson ci accompagneranno ancora fino al 2023 abbattendo tutti i record. L’annuncio della Fox e le anticipazioni

Buone notizie per tutte le famiglie italiane: i Simpson allieteranno le nostre giornate per almeno altri due anni. E’ di poche ore fa infatti il comunicato ufficiale della Fox che ha rinnovato la serie per ulteriori due stagioni: ci saranno quindi tantissimi nuovi episodi che vedranno Homer, Marge, Bart, Lisa e Maggie come protagonisti.

Woo-hoo! We’ve been renewed for Seasons 33 and 34 on @FOXTV! pic.twitter.com/XqpVde5yoD — TheSimpsons (@TheSimpsons) March 3, 2021

I Simpson hanno quindi stabilito un nuovo record: in onda fin dal 1989, con questo rinnovo ulteriore sono diventati la serie più longeva della storia della tv e raggiungeranno l’incredibile numero di 757 episodi.

Questo sempre se non ci saranno ulteriori proroghe nei prossimi anni. Sicuramente la famiglia gialla sarà con noi fino al 2023, nonostante un calo notevole degli ascolti durante gli ultimi anni. La serie infatti ha raggiunto il successo negli anni ’90 per poi affermarsi nel 2000 con un picco di circa 20 milioni di telespettatori. Oggigiorno la media è notevolmente diminuita e gli episodi si attestano intorno ai 7 milioni di spettatori.

I Simpson, le novità delle prossime due stagioni

“Woo Hoo! Con un po’ di fortuna lo show diventerà presto più vecchio di me”. Con la divertente frase di Homer Simpson si apre il comunicato stampa della Fox, con il quale il network ha annunciato il rinnovo dello show cult.

I produttori televisivi, quindi, nonostante i numeri che vi abbiamo elencato poco fa, ha continuato a dare fiducia alla serie di Matt Groening. Il creatore dei personaggi ha inoltre svelato alcune novità riguardanti proprio i prossimi episodi che andranno in onda nella 33esima e nella 34esima stagione:

“Stiamo preparando un sacco di sorprese. Homer perderà un capello, Milhouse metterà le lenti a contatto e Bart celebrerà il suo decimo compleanno per la trentatreesima volta”.

Non ci resta che attendere e goderci queste ed altre novità in programma nelle prossime due stagioni de “I Simpson”.