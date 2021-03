GF VIP sesta edizione, Alfonso Signorini svela chi vorrebbe nel cast. Tra le pagine del settimanale Chi, ecco le sue parole su possibili anticipazioni

Il GF Vip quinta edizione è andato in archivio. La prima serata di Canale 5 all’insegna dei reality ripartirà con l’Isola dei Famosi, in onda a partire dal 15 marzo. Ma intanto, i fan del Grande Fratello già si chiedono se ci sarà una nuova edizione. Nulla è ufficiale, ed è presto per parlare con sicurezza di una sesta edizione.

Ma tutto lascia pensare, visto il successo di quella appena conclusa, che il GF Vip potrebbe tornare in autunno, con una formula ormai ben collaudata e Alfonso Signorini in conduzione. Ed è stato lo stesso giornalista ad aver espresso la soddisfazione sua e dell’azienda per la riuscita dello show, che quest’anno – oltre una durata senza precedenti – ha avuto un notevole successo. Quasi 6 mesi di trasmissioni in prima serata (due appuntamenti a settimana) per oltre 40 puntate, e un “daily” senza soluzione di continuità che ha appassionato milioni di italiane.

GF Vip sesta edizione, Alfonso Signorini già svela chi vorrebbe nel cast

Un risultato molto efficace che Signorini incassa con soddisfazione. In questo periodo, e probabilmente fino all’estate, il conduttore si riposerà dalla tv. Poi, però, potrebbe cominciare a preparare la nuova edizione. E il giornalista non nasconde che i suoi pensieri sono già rivolti alla sesta edizione, come confessa sul settimanale “Chi”. “Non decido io se sarò il conduttore della prossima edizione del GF Vip – spiega Signorini nelle parole riportate da “Biccy” – ma spero di sì. Nulla in televisione è scontato, e rispetterò qualsiasi decisione”.

“Per ora penso al riposo ma spero di tornare a farvi compagnia”. Ma non finisce qui: il simpatico conduttore ha spiegato che ha già in mente qualche nome di chi vorrebbe portare nella casa di Cinecittà: si parla di Rocco Casalino, portavoce dell’ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte e concorrente della prima storica edizione del reality. “Mi piacerebbe coinvolgere Casalino, anche perché credo che forse da ora in poi non ha molto da fare…”. Presto per fare ipotesi e nomi, ma il GF Vip numero 6 è già nei pensieri di Alfonso Signorini.