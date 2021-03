Fedez abbraccia Francesca Michielin e scoppia in lacrime. Il rapper ha svelato il motivo della sua emozionante reazione

La prima puntata di Sanremo 2021 ha regalato tantissime emozioni. Una delle più grandi è stata quella relativa a Fedez che, al termine della sua esibizione insieme a Francesca Michielin, è scoppiato in lacrime lasciandosi trasportare dai suoi sentimenti.

Il rapper è sempre stato molto emotivo ed in più di un’occasione si è mostrato davanti al grande pubblico senza aver paura. In questo momento particolare, inoltre, il suo umore è davvero altalenante. Tutto ciò è dovuto principalmente alla grande ansia da prestazione per quel che riguarda la sua prima partecipazione sul palco dell’Ariston.

Non è sfuggito ai fans del cantante che durante la sua performance Federico indossasse dei particolari braccialetti, utili proprio a calmare l’ansia. L’artista inoltre ha dichiarato di avere dei veri e propri riti scaramantici, come ad esempio una foto di Michael Jordan, che lo aiutano a superare lo stress.

Perchè Fedez ha pianto a Sanremo

Tutti quindi hanno interpretato le sue lacrime dopo aver cantato il brano “Chiamami per nome” come un semplice momento di sfogo dovuto all’ansia da prestazione. In realtà il motivo del suo pianto non è solo quello.

A svelarlo è stato lo stesso Fedez durante un’intervista al Corriere Della Sera: “Vivo in semilockdown da mesi in compagnia di una donna incinta, forse abbiamo gli ormoni sincronizzati. Insomma, sono particolarmente sensibile in questo periodo“. Lui e Chiara Ferragni infatti sono in attesa del secondo figlio e questo ha decisamente influito sullo stato d’animo del cantante.

Poi c’è stata anche la vicenda relativa alla possibile esclusione da Sanremo a causa di una storia postata su Instagram. Gli autori per fortuna hanno deciso di non penalizzare ne lui ne Francesca Michielin che, a proposito del suo compagno artistico, ha dichiarato: “Federico mi piace perché appartiene a un mondo, quello hip hop, che in genere è machista. È bello vedere una persona emotiva che espone la propria fragilità”.