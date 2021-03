Covid-19, bollettino del 4 marzo 2021: i numeri in tempo reale

Covid-19, bollettino del 4 marzo 2021: grazie al Ministero della Salute e alla Protezione Civile tutti i numeri del contagio in Italia



Totale casi: in aggiornamento

Morti:

Tamponi:

Ricoverati:

Dalla mezzanotte di oggi, 4 marzo, fino alla stessa ora di domenica 14, tutta la Lombardia passerà in zona ‘arancione rafforzato’ come prevede un’ordinanza firmata dal presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. Come spiega una nota del ‘Pirellone’ la decisione è stata presa “visti l’andamento della situazione epidemiologica sul territorio e le peculiarità del contesto sociale ed economico”. Il tasso di contagi è in rapido peggioramento e soprattutto ci sono più giovani coinvolti, quindi nessuno può aspettare oltre.

Da domani, 5 marzo, quindi chiuderanno tutte le scuole a eccezione degli asili nido e tornerà la Dad nelle scuole primarie e secondarie di primo grado e secondo grado. L’ordinanza prevede anche il divieto di utilizzare le aree giochi all’interno dei parchi e il divieto di andare nelle seconde case.