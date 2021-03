Whatsapp sta testando una nuova funzione che permetterà agli utenti di inviare foto che si eliminano da sole. Ma ci sono problemi

Un altro grosso passo avanti per la privacy degli utenti. Whatsapp è alle prese con tantissime modifiche da introdurre nei prossimi mesi per rendere le conversazioni decisamente più sicure ma allo stesso tempo in linea con le nuove policy mondiali.

Vi avevamo già parlato di recente del fatto che la celebre app di messaggistica fosse finita nell’occhio del ciclone proprio per i nuovi termini della privacy, introdotti e poi rinviati a maggio a causa delle tante lamentele ricevute e con gli utenti che avevano deciso in massa di abbandonare il servizio e migrare verso altre piattaforme, come ad esempio Telegram.

A metà maggio, comunque, le norme dovranno essere accettate per continuare ad utilizzare Whatsapp, ma gli sviluppatori hanno deciso di ammorbidirle e contestualmente di introdurre delle novità importanti per rilanciarsi sul mercato.

In termini di privacy è fondamentale più che mai proteggerci da eventuali “furti virtuali” ed hacker che potrebbero compromettere la sicurezza dei nostri dati: è successo già in passato che i pirati informatici riuscissero ad introdursi nei nostri smartphone rubando foto e video, mentre in altri casi sono state proprio le persone a ricevere e girare dei contenuti multimediali facendoli diventare virali sul web.

A questo proposito gli sviluppatori starebbero lavorando ad un nuovo sistema che permetterà agli utenti di inviare foto che si autodistruggono dopo un certo lasso di tempo.

Foto che si autodistruggono, come funziona il sistema su Whatsapp

WhatsApp is working on self-destructing photos in a future update for iOS and Android.

• Self-destructing photos cannot be exported from WhatsApp.

• WhatsApp didn’t implement a screenshot detection for self-destructing photos yet. Same concept from Instagram Direct. ⏱ pic.twitter.com/LLsezVL2Hj — WABetaInfo (@WABetaInfo) March 3, 2021

Come potete vedere dagli screenshot pubblicati qualche ora fa da WaBetaInfo, profilo molto affidabile in termini di novità tecnologiche, verrà introdotto un nuovo pulsante che permetterà di inviare una foto “effimera”. Una volta ricevuta, l’utente potrà vederla soltanto finchè resterà all’interno della chat. Quando passerà ad un’altra conversazione oppure chiuderà l’app, la foto sparirà.

L’avvenuta visualizzazione di quella foto verrà notificata anche al mittente che, dunque, saprà quando è stata ricevuta e “letta” dall’utente finale.

Restano però ancora dei dubbi relativi all’efficacia della soluzione introdotta: come si comporterà la foto in questione se il ricevente facesse uno screenshot al telefono? La funzione, va detto, è al momento in versione beta e quindi durante i test siamo sicuri che i programmatori cercheranno una soluzione al problema. Se ci sarà il modo di impedire lo screenshot, allora Whatsapp farebbe davvero un grandissimo salto di qualità.