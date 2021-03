Ascolti tv ieri sera, 8 marzo 2021: Il commissario Montalbano, Titanic: come sono andati con l’Auditel le trasmissioni di ieri sera

E’ iniziata la settimana senza “big show”. Archiviato, ormai, il GF Vip e concluso anche il Festival di Sanremo (leggi qui la classifica finale) l’attesa è per l’Isola dei Famosi, che prenderà il via lunedì prossimo. E intanto in questi giorni andrà in onda una programmazione più “classica”. Ad esempio, come l’appuntamento col Commissario Montalbano, ormai un vero e proprio monumento all’Auditel.

“Il metodo Catalanotti”, questo il titolo dell’episodio inedito di ieri, lunedì 8 marzo 2021, è stato seguito da 9.016.000 milioni di spettatori con uno share altissimo, del 38.4%. Nulla di nuovo, se non l’ennesima conferma di un vero e proprio campione di ascolti, che conferma il trend solito della serie tv tratta dai romanzi di Andrea Camilleri. Canale 5 ha deciso di replicare con un altro grande classico, il colossal “Titanic”.

Ascolti tv Auditel: come è andata la serata di lunedì 8 marzo 2021

La pellicola trionfatrice agli Oscar forse risente un po’ degli anni, ma si è fatta rispettare: il film di Cameron è sempre molto amato. Auditel con 1.913.000 milioni di spettatori, con uno share dell’11.4%. Non male se si pensa che il confronto con Montalbano era perso in partenza. Il grande appeal del (lungo) film con Di Caprio e Kate Winslet ha tenuto botta. Per quel che riguarda le altre reti, il film “Colette” su Rai 2 è stato seguito da 491.000 spettatori con uno share dell’1.9%.

Rai 3, con un altro film, “Il castello di Vetro” ha registrato 838.000 spettatori con uno share del 3.4%. Un altro film su Italia 1, “Tre uomini e una gamba” (altra pellicola molto amata) ha fatto registrare il 4.1% di share con 1.026.000 spettatori. E infine Rete 4, con l’unico programma di approfondimento politico del lunedì: “Quarta Repubblica” ha registrato 1.136.000 spettatori con il 5.8% di share.