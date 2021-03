Francesco Aquila ricorda: “Con MasterChef ho chiuso”. L’agenzia Dire ha intervistato il vincitore di MasterChef Italia 10

Francesco Aquila è stato il trionfatore della decima edizione di MasterChef, il “cooking” più famoso d’Italia. Dopo aver battuto tutti gli avversari, lo chef si prepara a fare carriera nel mondo della cucina. In un’intervista all’agenzia “Dire“, il vincitore si è raccontato. Ha confessato di dover ancora “riprendersi” dalla vittoria dello scorso 4 marzo, anche se il suo trionfo era in qualche modo previsto. Abile e amato dal pubblico, il maitre 34enne non si monta la testa e resta con i piedi per terra. Ha iniziato la sua attività prima come cameriere. Poi è diventato maitre e infine docente in una scuola alberghiera di Riccione.

Francesco Aquila si confessa dopo la vittoria a Masterchef

E dopo la vittoria nel talent culinario non vuole dimenticare le sue origini: “Ho vinto questo titolo, ma sono sempre lo stesso”. Aquila, che ha una figlia di 4 anni di nome Ludovica, ama molto la sua famiglia: “Lei mi dà una grande carica, è stato difficile stare lontano da lei. Tutto quello che farò in futuro sarà per mia figlia”. Dal “tormentone” Zio Bricco fino alle sue espressioni simpatiche: Aquila si è fatto notare anche per la sua personalità. “Sono espressioni spontanee, forse poco eleganti. Ma le uso sempre, anche con i miei studenti”. La curiosità è che Aquila nel 2015 già provò a entrare a Masterchef, ma fu scartato alle selezioni. “Ci rimasi molto male, volevo chiudere con loro. Pensai che con Masterchef avevo chiuso per sempre, non volevo più riprovarci. Poi ho provato per gioco a inviare la candidatura, ed è andata bene”.