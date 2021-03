Tomas Markle non ha gradito l’intervista di Harry e sua figlia Meghan. Secondo lui le accuse dei due sono state esagerate.

La Royal Family di nuovo al centro degli scandali. Non poteva che andare così dopo che Harry e Meghan Markle hanno deciso di concedere una lunga intervista ad Oprah Winfrey in cui hanno parlato dei loro motivi di separarsi dalla famiglia reale inglese, muovendo loro accuse molto pesanti tra cui anche quella di frasi razziste relative al figlio della coppia, Archie.

Uno dei momenti più toccanti dell’intervista, infatti, è sicuramente il fatto che qualcuno all’interno della royal family si sia preoccupato sull’eventuale colore della pelle del primogenito di Harry e Meghan. Le frasi hanno fatto il giro del mondo ma, a sorpresa, il padre di Meghan Thomas Markle è andato controcorrente, schierandosi contro la figlia e a favore dei reali britannici: “Spero si sia trattato solo di una domanda stupida da parte di qualcuno”, ha detto.

Thomas ha anche aggiunto che secondo loro i Sussex hanno decisamente esagerato e che “avrebbero dovuto aspettare. Considerata l’età della regina e di Filippo, sicuramente avrebbero dovuto aspettare o almeno tentare di farlo”. In realtà le parole dell’uomo non devono stupire più di tanto, visto che il suo rapporto con la figlia non è certamente idilliaco e già in passato aveva accusato lei ed Harry di impedirgli di vedere suo nipote Archie.

La Royal Family per ora non risponde alle accuse di Meghan

Nel frattempo i media sono in attesa di un’eventuale reazione della Royal Family a queste dichiarazioni durissime. L’opposizione ovviamente sta calcando la mano, mentre il premier Boris Johnson si è trincerato dietro un “no comment”.

Va detto che comunque la regina Elisabetta ed il principe Filippo sono stati esclusi dalle accuse di razzismo dei Sussex. L’intervista completa andrà in onda anche in Italia e avverrà proprio stasera: oggi 9 marzo, alle ore 21.30, basterà sintonizzarsi su TV8 per gustarsi il programma condotto da Oprah e magari farsi un’idea più approfondita.