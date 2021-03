Tommaso Zorzi nel cast del serale di Amici 20? Potrebbe essere uno dei giudici del serale di Amici? Dopo il rumor, arriva la sua risposta

Il GF Vip è ormai finito da giorni (ma il 15 marzo partirà l’Isola dei Famosi) e il vincitore Tommaso Zorzi è entrato nel cuore del pubblico italiano. Per questo in tanti si chiedono cosa farà il simpatico influencer una volta uscito dalla casa. Negli ultimi giorni si erano diffuse voci su una sua partecipazione ad “Amici” 20esima edizione.

Il ruolo di Zorzi sarebbe stato di giudice nel talent più famoso della televisione italiana. Tommaso, secondo queste ipotesi, avrebbe dovuto valutare le esibizioni di cantanti e ballerini del programma di Maria De Filippi. Eppure, nonostante l’indiscrezione fosse stuzzicante, non dovrebbe esserci niente di vero.

Tommaso Zorzi e il suo futuro: per ora niente “Amici”

Il primo chiarimento è arrivato dallo stesso vincitore del GF Vip, che con una “storia” su Intagram ha spiegato che non c’è nulla di vero: “Magari mi avessero chiamato per fare il giudice di Amici. Sono ancora in attesa di fare le fotocopie che, per carità, andrebbe sempre bene. Stagista per sempre“, ha scritto Zorzi, mostrandosi sempre umile e senza grilli per la testa.

Eppure, i tantissimi fan di Tommaso non vedono l’ora di rivederlo in tv: in passato – mentre il Grande Fratello era ancora in corso – si era parlato di un suo coinvolgimento nell’Isola dei Famosi, ma anche in quel caso non c’era nulla di vero. Altra ipotesi è che l’infuencer potrebbe condurre un Late Show su misura, ma anche in questo caso parliamo soltanto di indiscrezioni.