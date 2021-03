Sanremo, Willie Peyote chiede scusa a Renga ed Ermal Meta: le reazioni

Willie Peyote chiede scusa a Francesco Renga ed Ermal Meta: la reazione dei cantanti. Dopo Sanremo fa un passo indietro e chiede scusa

Pur essendosi fatto conoscere da poco, il cantautore Willie Peyote ha subito mostrato un certo caratterino e una verve polemica non indifferente. Nei giorni scorsi, uno dei protagonisti dell’ultimo di Sanremo ha attaccato duramente durante una diretta Twitch i suoi colleghi Ermal Meta e Francesco Renga, di certo più affermati di lui. Willie li ha criticati aspramente, attaccando Ermal sulla scelta della cover cantata all’Ariston e l’ex cantante dei Timoria sulla sua performance vocale: a suo dire non eccelsa. Parole piuttosto avvelenate, tanto che l’ex moglie Ambra Angiolini si è sentita in dovere di difenderlo.

Willie Peyote si pente dopo gli attacchi a Renga ed Ermal Meta

Ma dopo alcuni giorni Peyote sembra essersi pentito delle sue parole al veleno: attraverso i social il cantante ha chiesto scusa, sia a Renga che a Ermal Meta. “Mi sono già fatto vivo domenica mattina, appena sono stati resi pubblici i video del programma su Twitch, con alcuni ho già chiarito, con altri spero di farlo nei prossimi giorni“, ha scritto Willie Peyote.

Si è poi giustificato dicendo che il suo intento era solo di quello di farsi due risate: “So di essere una testa di ca*** e di essermi lasciato andare, tra l’altro con le parole peggiori possibili, alcuni commenti che potevo risparmiarmi“. In sostanza, Willie Peyote ha giustificato le sue parole come una goliardata. Intanto, né Ermal Meta né Renga hanno risposto pubblicamente, ma a quanto pare la polemica è destinata a rientrare: in sostanza nessuno dei due artisti ha dato particolarmente peso alle parole del rapper…