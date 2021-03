Willie Peyote attacca anche Francesco Renga: le sue parole. Dopo aver criticato Ermal Meta arriva un’altra accesa polemica post Sanremo

Dopo aver vinto il premio della critica “Mia Martini”, Willie Peyote continua ad attaccare a destra e a manca i suoi colleghi. Il cantautore, che si è fatto conoscere dal grande pubblico in questa edizione di Sanremo, è un tipo schietto che non le manda a dire. Piazzatosi al sesto posto (leggi la classifica completa) ha attaccato Ermal Meta. Evidentemente, a Willie non è piaciuta la cover del cantante di origini albanesi, che si è comunque classificato al primo posto in quella speciale classifica.

“I migliori sono stati i Maneskin, io mi chiamo fuori da questa cosa. A loro avrei ceduto il mio terzo posto, ma anche il primo di Ermal che non lo merita per nulla. Tutti sono innamorati di lui, io non ho nessun motivo per avercela. Canta molto bene e questo nessuno glielo può togliere, ma Annalisa in confronto è il vulcano dell’Etna in eruzione. Eppure l’accusano di essere scolastica: e allora Ermal? Non ho idea di come sia nata questa classifica”.

Sanremo, Willie Peyote ne ha per tutti: critica Ermal Meta, Renga e pure Aiello

Willie Peyote ha davvero voglia di punzecchiare i colleghi e fare polemica. Da parte sua anche un duro attacco nei confronti di Francesco Renga, la cui canzone a Sanremo – per la verità – non ha colpito il pubblico. “Mi spiace per Renga, perché era uno dei migliori rappresentanti della bella vocalità italiana – ha detto Peyote – ma mi pare che abbia cag*ato sul microfono. Non so se l’ho pensato solo io, ma a un certo punto sembrava Aiello”. Ermal Meta aveva già replicato, con signorilità, alle critiche di Willie, mentre Renga, per ora, non si è pronunciato. Che sia l’imminente puntata di Domenica In l’occasione giusta? Leggi cosa è previsto oggi per l’appuntamento da Sanremo.