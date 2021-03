Domenica In: puntata speciale dedicata a Sanremo. Le anticipazioni e gli ospiti dell’appuntamento di oggi con Mara Venier dal teatro Ariston

Come ormai tradizione, il giorno dopo la finale di Sanremo Domenica In va in onda dal teatro Ariston. L’appuntamento si rinnova anche oggi, con Mara Venier che condurrà la puntata di oggi, domenica 7 marzo 2021, dal palco dove ieri sono stati premiati i Maneskin (leggi la classifica completa). Ovviamente il tema centrale del lungo pomeriggio di Rai1 sarà il Festival, con ospiti, commenti e dibattiti su quanto accaduto ieri e in questi cinque giorni di kermesse.

Naturalmente non mancheranno polemiche e curiosità, e ci sarà la possibilità di ascoltare di nuovo una parte delle canzoni con i protagonisti che si esibiranno sul palco. La puntata di oggi avrà una durata straordinaria: andrà in onda dalle 15.30 e fino alle 20, per una vera e propria no stop con quattro ore di diretta. Non mancheranno le incursioni di Amadeus e Fiorello, i due conduttori di questa 71esima edizione. Non mancheranno, ovviamente, i vincitori della kermesse. I Maneskin, che saranno intervistati da Mara Venier nel lungo pomeriggio di diretta.

Domenica In, super diretta da Sanremo: scaletta e ospiti

Atteso anche Achille Lauro, molto amico della conduttrice, che porterà uno dei suoi “quadri” pensato esclusivamente per Domenica In e dedicato alla conduttrice: si chiamerà “Marilù”. Presente anche il vincitore della categoria “Nuove Proposte”, Gaudiano. A far compagnia a Mara Venier e contribuire al dibattito ci saranno Cristiano Malgioglio, Giovanna Botteri, Pino Strabioli, Roberto Poletti, Francesca Barra e Claudio Santamaria. Molti di essi sono stati protagonisti diretti di alcune delle serate del Festival.

Non mancherà il bravo imitatore Vincenzo De Lucia, che presenterà un’inedita Ornella Vanoni, anche lei presente nella serata finale come ospite. Prevista anche la presenza di Tecla Insolia, l’attrice protagonista della fiction Rai in arrivo, “La bambina che non voleva cantare”, e che racconta la vita e la carriera di Nada. Mara Venier aprirà anche uno spazio dedicato all’attualità, parlando della campagna di vaccinazione contro il Covid. Sarà collegato il professor Bassetti. Interverrà anche Irama, ancora isolato in albergo e quinto classificato (leggi cosa è accaduto) che parlerà anche dell’esperienza di un suo collaboratore con il Covid. Appuntamento alle 15.30 su Rai 1 tutto dedicato al Festival.