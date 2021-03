Rosalinda Cannavò ha stupito tutti per le sue stories su Instagram dedicate a Lucas, il fratello di Dayane Mello morto recentemente

Rosalinda Cannavò tende la mano a Dayane Mello e fa un passo importante per provare a riconciliarsi con la sua amica. Il rapporto tra le due è stato decisamente altalenante all’interno della casa fino ad arrivare alla rottura nelle ultime settimane, quando Adua ha iniziato la sua love story con Andrea Zenga.

Durante la cena avvenuta alla fine dell’esperienza nella casa del GF VIP, secondo i racconti dei protagonisti, le ex Rosmello non si erano neppure rivolte la parola. Eppure in più di un’occasione entrambe avevano parlato di quanto la loro amicizia fosse speciale. Ad esempio la stessa Rosalinda aveva scritto una lettera alla brasiliana in cui aveva dichiarato: “Fuori so che sarà tutto diverso e se vorrai, come ti ho sempre detto, le porte del mio cuore sono aperte per te, sempre. Ti voglio bene”.

Successivamente, non vedendo passi in avanti da parte di Dayane, Adua aveva detto di voler attendere un passo in avanti della sua compagna di avventure. Eppure oggi, nel giorno in cui sarebbe stato festeggiato il compleanno di Lucas, il fratello della Mello morto tragicamente in un incidente, è stata proprio Rosalinda a smuovere le acque.

Rosalinda scrive su Instagram a Dayane: “Ti vorrei abbracciare”

Poco fa, infatti, la Cannavò ha pubblicato varie storie su Instagram dedicate al compleanno di Lucas ed altre in che ritraevano momenti intimi con la modella brasiliana. Poi, per ultimo, un collage di foto con le Rosmello abbracciate. Gli scatti sono accompagnati da questa didascalia: “Ti vorrei abbracciare come ho fatto sempre…Lasciare indietro quello che non serve”.

Adua “ora voglio che un primo passo lo faccia lei verso di me”#exrosmello

Rosalinda “col caxxo” : pic.twitter.com/aI5b3gpOrE — Vanessa (@VanessaTiso) March 9, 2021

Chiaramente, visti i precedenti delle Rosmello, non tutti credono alle buone intenzioni di Rosalinda ed alcuni suoi followers hanno voluto ricordarle come abbia preferito la sua storia d’amore all’amicizia con la brasiliana.

ma adua non si vergogna neanche un po’? ci ha messo 4 giorni ad abbandonarla e a dimenticarsi di quanto dayane stesse soffrendo, piuttosto che scriverle qualche messaggio di supporto preferisce ricordarle “quanto le è stata vicino”, ma ridimensionati — sadbutglad (@sadbutglad1) March 9, 2021