Aurora Ramazzotti sembra fatta apposta per “Le Iene”. Dopo il suo esordio in un’intervista al Parlamento, eccone un’altra sui social

Aurora Ramazzotti sempre più protagonista. La figlia di Eros e Michelle Hunziker sembra avere davvero tutte le carte in regola per sfondare nel mondo dello spettacolo e ripercorrere le orme dei suoi genitori famosi.

Nonostante gli impegni lavorativi Aurora è anche seguitissima sui social, oltre a vantare una grandissima amicizia con un altro influencer molto amato dagli italiani: stiamo parlando ovviamente di Tommaso Zorzi, di recente protagonista e vincitore dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip.

Ironica al punto giusto e sempre sul pezzo, Aurora ha da poco esordito in tv come inviata de “Le Iene”, facendosi apprezzare per le sue interviste all’esterno del Parlamento. Il ruolo di “Iena” le calza proprio a pennello e proprio oggi, sul suo profilo instagram, ha preso spunto dal programma in onda su Italia Uno per realizzare una bellissima intervista doppia.

Le protagoniste della sua intervista sono le sorelline Sole e Celeste, nate dalla relazione tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. Le due bambine hanno risposto alle domande della loro sorella maggiore riguardanti il tema delle scuole chiuse a causa del Covid, parlando candidamente della loro esperienza.

Aurora Ramazzotti e il rapporto con le sorelle

Aurora è molto legata a tutti gli altri figli avuti rispettivamente da Eros e Michelle dopo la loro separazione. A testimonianza di tutto ciò ecco uno scatto che risale a dicembre 2018 che vede proprio Aurora abbracciata e sorridente in compagnia di Sole e Celeste, che oggi hanno rispettivamente 7 e 5 anni.

In una recente intervista la Ramazzotti ha dichiarato di avere un bellissimo rapporto con loro, anche se in realtà vista la differenza di età si considera più la loro zia: “Mi sento più una zia, nemmeno una sorella maggiore”, ha affermato al Corriere della sera.

Insomma, Aurora è piena di consigli da dare sia ai suoi followers che ai piccoli della sua famiglia allargata. Anche se, come lei stessa ha detto, avere dei nuovi fratelli e sorelle non è sempre facile: “Inizialmente è stato difficile perché non me l’aspettavo, ma poi quando l’ho realizzato e ho preso in braccio mia sorella per la prima volta è stato bellissimo”.

Oltre a Sole e Celeste ci sono anche Raffaela Maria, 9 anni, e Gabrio Tullio, 5 anni, nati dal matrimonio di Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli. In mezzo a tutti Aurora, 24 anni, il collante di queste due grandissime famiglie.