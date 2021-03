Chi è il nuovo amore di Anna Tatangelo? Un’indiscrezione uscita questa mattina avrebbe svelato il nome ed anche chi glielo ha presentato.

Durante il programma Ogni Mattina, in onda su TV8, oggi è stato rivelato un gossip decisamente succoso che riguarda Anna Tatangelo.

Come riporta anche FanPage, infatti, il giornalista Santo Pirrotta avrebbe confermato dei rumors che circolano sulla nuova fiamma della famosa cantante.

Il fortunato sarebbe un collega, di qualche anno più giovane, che la Tatangelo avrebbe conosciuto su un set. Ma, sempre secondo Pirrotta, ci sarebbe un dettaglio ancora più incredibile.

A presentare i due, infatti, sarebbe stato proprio Gigi D’Alessio!

Anna Tatangelo ed il suo nuovo amore: si tratta di Livio Cori

34 anni lei e 30 lui; una viene dai dintorni di Roma mentre l’altro è un napoletano DOC.

Entrambi artisti riconosciuti e famosi, abituati alle luci della ribalta: cantante lei e rapper lui.

Di chi stiamo parlando?

Ma della nuova coppia che, secondo le indiscrezioni, sarebbe formata da Anna Tatangelo e Livio Cori.

A confermare le voci che girano da tempo nell’ambiente, è stato il giornalista Santo Pirrotta, durante la puntata di oggi di Ogni Mattina, il programma condotto da Adriana Volpe (qui vi avevamo parlato del duro percorso della conduttrice) su TV8.

Il giornalista, infatti, ha dichiarato che Anna Tatangelo e Livio Cori sono, ormai, ufficialmente una coppia.

Da parte dei due big della musica italiana, però, non c’è ancora stata né una smentita né una conferma.

Secondo Santo, però, la storia ha veramente dell’incredibile.

I due, a quanto pare, si sono conosciuti sul set della serie Gomorra e qui sarebbe nata la scintilla che li ha portati ad unirsi.

Ma Santo Pirrotta non ha terminato gli scoop: secondo quanto riportato da lui, infatti, a presentare i due sarebbe stato proprio Gigi D’Alessio!

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio, infatti, sono stati insieme per ben quindici anni; i due hanno anche un figlio insieme (che si chiama Andrea) e la loro separazione ha fatto di certo crollare un sogno per moltissimi fan.

Già nel 2017, infatti, la coppia aveva deciso di dividersi: il clamore, a riguardo, era stato veramente fortissimo.

Dopo qualche tempo, però, il desiderio e la voglia di stare insieme aveva convinto la coppia a riprovarci: molto più cauti, questa volta, sotto il profilo gossip ed attenti a non far trapelare le notizie.

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio, la rottura: “Lui non mi ha fermata”

Purtroppo, poi, è arrivata la rottura definitiva e con lei anche qualche piccolo screzio.

Secondo quanto ha dichiarato Anna Tatangelo, riportato anche da Today.it, il problema principale sarebbe stato quello dell’apatia:

“Un giorno gli ho detto ‘Vogliamo allontanarci un attimo e capire? Me ne vado’. E lui non mi ha fermata. Resta la persona più importante della mia vita, l’uomo che avrei voluto sposare e che ancora sposerei. Però i desideri che è andato a raccontare in tv avrei preferito sentirmeli dire in faccia“.

A quanto pare, quindi, adesso la rottura non è solo definitiva ma già acqua passata.

Anna Tatangelo avrebbe trovato l’amore nel rapper napoletano Livio Cori che, per ironia della sorte, le sarebbe stato presentato proprio da Gigi.

Ma non è l’unica ad aver voltato pagina!

Sempre secondo le indiscrezioni, infatti, anche Gigi D’Alessio avrebbe una nuova fiamma (e no, non è stata Anna Tatangelo a presentarli).

I rumors parlano di una fan giovanissima, di soli 26 anni (Gigi ne ha 54) che si chiama Denise.

Anche su questa informazione, però, mancano le conferme dei diretti interessati e, quindi non possiamo asserire con certezza che sia la verità.

Insomma, la coppia d’oro della musica italiana alla fine è scoppiata, senza quasi che ce ne rendessimo conto.

La notizia che, adesso, entrambi frequentino delle nuove persone è arrivata quasi come un fulmine a ciel sereno.

In attesa di scoprire la verità riguardo le loro nuove relazioni, non possiamo far altro che augurarci che entrambi abbiano fatto la scelta migliore per loro e per la loro famiglia.