Paolo Bonolis è da poco tornato in tv su Canale 5 con Avanti un altro. Ma nel futuro prossimo potrebbe tornare di nuovo in Rai

Paolo Bonolis è tornato da pochi giorni ad allietare le nostre serate in tv. E’ ripreso infatti il suo storico programma preserale su Canale 5, Avanti un altro, in cui il celebre conduttore intrattiene il pubblico grazie alla sua ironia riuscendo puntualmente a strapparci una risata con le sue risposte a bruciapelo.

Avanti un altro è solo uno dei tanti show di successo che lo hanno visto alla conduzione, spesso in compagnia del suo fido maestro Luca Laurenti, definito dallo stesso Bonolis in una recente intervista “la sua via di fuga”. Da Ciao Darwin a Chi ha incastrato Peter Pan, passando per il più datato Tira e molla, i suoi programmi sono sempre stati dei grandi successi a livello di ascolti.

Proprio ora che Paolo è tornato in onda sulle reti Mediaset, si è venuto infatti a sapere che mancano soltanto pochi mesi al termine del suo contratto con il gruppo di proprietà della famiglia Berlusconi. Ed è lecito ipotizzare che il conduttore non se ne starà con le mani in mano.

La Rai pensa a Paolo Bonolis per Sanremo

Tra le ipotesi più papabili, ovviamente, c’è quello di un clamoroso ritorno in Rai. Bonolis non è nuovo a questi spostamenti, se pensate che l’inizio della sua carriera è avvenuto proprio negli studi del servizio pubblico con “3,2,1…contatto!”.

In Rai, inoltre, ha condotto programmi di grande successo come “Beato tra le donne” ed “Affari Tuoi”. Non sarebbe quindi uno “scandalo” immaginare Paolo di nuovo in Rai, anche se per le decisioni ufficiali bisognerà prima conoscere chi sarà il nuovo Amministratore Delegato di Via Mazzini, che verrà nominato da Mario Draghi nei prossimi mesi.

Se la trattativa dovesse andare in porto, sono tantissime le ipotesi al vaglio sul programma di punta da affidare a Bonolis: si va da uno show ispirato a “Il senso della vita” ad un nuovo ritorno a Sanremo.

Per lui sarebbe la terza volta sul palco dell’Ariston, ormai orfano di Amadeus che ha dichiarato di lasciare la conduzione. Paolo Bonolis ha già presentato le edizioni 2005 e 2009 del Festival, che hanno visto trionfare rispettivamente Francesco Renga ed Arisa. Maggiori dettagli si avranno nei prossimi mesi, ma sicuramente la tv di stato ci sta facendo un pensierino.