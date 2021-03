Nella puntata di ieri de “I soliti ignoti” è accaduto qualcosa di inedito. Gli autori hanno trovato un escamotage per risolvere il tutto

Amadeus ha appena terminato la sua avventura a Sanremo e ha già annunciato che non ci sarà una terza edizione con lui al comando, almeno per il momento. Il celebre conduttore, però, non abbandona i nostri teleschermi.

Finito il Festival, infatti, eccolo di nuovo in onda con il programma “I soliti ignoti” che da anni è ormai uno dei format più amati dagli italiani che da casa si divertono tantissimo a cercare di indovinare il parente misterioso.

Per chi non conoscesse ancora il regolamento del gioco, i concorrenti sono chiamati inizialmente a stabilire il mestiere o una caratteristica particolare di tutte e 8 le persone che si trovano dall’altra parte dello studio. Ogni risposta giusta corrisponde ad un premio in denaro che aumenta o diminuisce a seconda degli abbinamenti. Poi entrerà una nona persona, parente di uno degli altri 8, ed il concorrente deve riuscire a scoprire chi è il “parente misterioso”.

Amadeus, I soliti ignoti: l’incredibile vicenda di Maurizio Ferrini

Ultimamente in molte puntate dello show Amadeus ha scelto di far partecipare dei personaggi vip come concorrenti: il loro scopo è quello di vincere la cifra più alta possibile per destinarla poi in beneficenza all’Istituto Spallanzani di Roma, impegnato in prima linea nella lotta al Covid.

Ieri è stato il turno di Maurizio Ferrini, che si è presentato in studio nei panni di uno dei suoi celebri personaggi, ovvero la Signora Coriandoli. Purtroppo per lui però la sua performance come concorrente è stata davvero deludente e, per la prima volta nella storia del programma, è arrivato all’ultima fase (quella del parente misterioso) con il magro bottino di zero euro.

Lo stesso Amadeus si è trovato in difficoltà, visto che nessuno aveva mai fatto peggio di Maurizio Ferrini. Per permettere comunque al concorrente di giornata di concorrere per un premio finale, gli autori hanno adottato una soluzione d’emergenza comunque prevista nel regolamento: la ‘signora Coriandoli’ ha potuto scegliere tra tre buste con all’interno rispettivamente dei premi da zero, cinquemila e trentamila euro.

Il tutto prima del colpo di scena finale: dopo aver sbagliato l’impossibile infatti Maurizio Ferrini ha indovinato il parente misterioso ed avendo scelto in precedenza la busta da 5mila euro è riuscito comunque a fare la sua parte e a donare un bel bottino all’Istituto Spallanzani. Vien da dire che alla fine tutto è bene quel che finisce bene.