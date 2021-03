Una delle coppie televisive più note ed amate dal pubblico si “apre” in un’intervista: ecco cosa dice Paolo Bonolis su Luca Laurenti.

Che siano due dei protagonisti della scena televisiva italiana è completamente fuori discussione.

Paolo Bonolis e Luca Laurenti, infatti, hanno un sodalizio che va avanti da anni e che ci ha regalato alcuni dei momenti più divertenti mai accaduti sui nostri schermi!

Una lunga intervista rilasciata da Bonolis al Messaggero, però, ha “aperto la porta” sul loro rapporto, raccontandoci molti dei retroscena della loro amicizia e della loro collaborazione.

Ecco che cosa abbiamo scoperto.

Paolo Bonolis su Luca Laurenti: “C’è o ci fa?”

Dopo aver spodestato Barbara D’Urso (ve lo avevamo raccontato qui), Paolo Bonolis è tornato ad essere il protagonista della programmazione Mediaset. Il suo quiz show Avanti un altro, (già partito l’8 Marzo) sbarcherà in prima serata agli inizi di Aprile ed avrà il difficile compito di alzare nuovamente gli ascolti della rete, oltre che di “alleggerire” il clima attuale.

Eh sì, perché come sostiene anche Paolo Bonolis, adesso è il momento di darsi da fare e di cercare di portare un sorriso lì dove, a causa del momento storico, c’è un’atmosfera pesante. “Difficilissimo alleggerire il clima, specie ora. E dà gusto proprio questo. Come l’essere pop” sostiene Bonolis.

Lo show sarà tutto basato sull’improvvisazione, nel tentativo di renderlo ogni volta nuovo ed accattivante e potrà contare, come da anni ormai, anche sul supporto di Luca Laurenti.

Proprio parlando di lui, Bonolis ha aperto uno spiraglio sul loro rapporto e sul maestro “Laurenti” che, nonostante la fama e gli anni di conduzione passati a fianco a fianco, ancora è poco conosciuto.

“Lui è The dark side of the moon. Molti pensano ma c’ è o ce fa?“. Alla domanda, decisamente provocatoria, segue subito dopo la lapidaria risposta: “C’è”. Il maestro Laurenti non recita una parte davanti alle telecamere. Il suo segreto secondo il presentatore romano, è che: “Legge la vita diversamente da noi: mi snellisce la vita con l’ imprevedibilità. Io non so mai cosa fa. È la mia via di fuga, Luca”. Il rapporto tra i due, infatti, non è solo lavorativo; entrambi nati a Roma, a pochi anni di distanza l’uno dall’altro, si sono conosciuti nel 1991, lavorando ad Urka!

Da quel momento, però, non si sono decisamente più lasciati: 30 anni di programmi insieme, sempre di successo e mai banali (vi basti pensare che Bonolis è il conduttore più pagato della televisione italiana). Il sodalizio si regge su una formula ben collaudata: Paolo, pungente e spiritoso, e Luca, sognatore ed ingenuo. Amici e colleghi ma anche, ormai, facenti parte l’uno della famiglia dell’altro, se per Paolo Luca è una “via di fuga” al contrario per Luca Paolo è stato un’ancora di salvezza.

Luca Laurenti: “Sono vivo grazie a Paolo Bonolis”

Luca Laurenti, infatti, è un personaggio che per molti versi è sempre rimasto “oscuro”. Il suo collega, infatti, è decisamente più famoso, più social ed anche più chiacchierato! Luca, però, ha deciso sempre di preservare la sua intimità e la sua privacy, rivelando pochissimo della sua vita.

In un’intervista di qualche mese fa, però, ha rilasciato delle dichiarazioni importanti riguardo il rapporto con Paolo e la sua salute. Luca Laurenti, infatti, per tanti anni ha sofferto di depressione. Strano a dirsi, visto la felicità e l’allegria che è riuscito sempre a regalare al suo pubblico tramite lo schermo del televisore!

Senza dilungarsi sulle cause e sui brutti periodi che ha attraversato, dunque, Laurenti ha dichiarato che senza l’aiuto di Paolo Bonolis e di sua moglie (Raffaella Ferrari), forse non si sarebbe “risolto”. “È stato Bonolis a presentarmi Raffaella Ferrari, la donna della mia vita che ho sposato nel 1994 e da cui ho avuto, tre anni dopo, mio figlio Andrea. Con Raffaella me ‘so risolto. Mi ha fatto uscire da ‘na mezza depressione, mi ha dato l’equilibrio, mi ha dato l’equilibrio. Lei è l’elemento quadrato, terreno della coppia.”

Insomma, tutto bene quel che finisce bene ed, a quanto pare, il suppporto degli amici e della famiglia sono stati necessari per il timido conduttore.