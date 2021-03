Covid-19, bollettino del 9 marzo 2021: tutti i numeri del contagio in Italia grazie al Ministero della Salute e alla Protezione Civile



Sono i numeri ufficiali forniti dalla Protezione Civile e dal Ministero della Salute ogni giorno ad inquadrare lo stato sulla pandemia da Coronavirus nel nostro Paese. Su InstaNews potrete consultarli in tempo reale.

Lockdown nazionale, gli esperti del Cts lo escludono ma chiedono al gioverno di rafforzare le misure e accelerare sulle vaccinazioni Dopo la riunione dei ministri competenti e interessati di ieri, oggi il governo ha incontrato gli esperti del Cts per fare il punto su un eventuale lockdown nazionale. Le indicazioni, in base alle prime indiscrezioni di stampa, sono in questo senso. Dovrebbero sparire le zone gialle, che in questo momento l'Italia non può permettersi alla luce dei dati sui contagi, ma il lockdown potrebbe essere adottato soltanto nei fine settimana.

Secondo il Cts infatti l’Italia non è ancora in una situazione da lockdown generalizzato, anche se tutte le regole dovrebbero essere rafforzate. Dagli esperti è arrivata anche la forte raccomandazione ad estendere la campagna vaccinale a tutti i soggetti possibili accelerando quindi anche i tempi di attesa. Già questa sera o al massimo domani quindi tutte le indicazioni emerse saranno tradotte in un nuovo Dpcm da parte del governo.