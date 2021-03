Redmi Note 10 Pro sarà disponibile a breve in Italia. Oltre al top di gamma ci saranno altre 3 versioni, tra cui una col 5G

Xiaomi è ormai un marchio conosciutissimo ed affidabile sul mercato degli smartphone. Ma l’azienda cinese punta ad affermarsi ancora di più e a consolidarsi come terzo costruttore alle spalle delle più quotate Apple e Samsung puntando su dei devices di altissima qualità ad un prezzo decisamente inferiore rispetto alla concorrenza.

Dopo l’ottimo lancio dell’ultimo top di gamma della serie Mi, ovvero il Mi 11 5G, Xiaomi è pronta a distribuire tra pochi giorni ben 4 nuovi smartphone della serie Redmi Note 10. Scopriamo insieme qualcosa di più su questa linea di telefoni che, partendo da una base molto simile, variano a seconda delle esigenze degli utenti.

Redmi Note 10 Pro, il top della nuova serie Xiaomi

Partiamo dallo smartphone più potente della serie, ovvero il Redmi Note 10 Pro. I punti di forza sono sicuramente la fotocamera, la batteria ed il display: questo telefono è infatti dotato di una fotocamera con sensore a 108 megapixel che regge il paragone con i top di gamma della concorrenza, una batteria dalla lunga durata di 5020 mAh e un display Amoled a 120 Hz.

La versione base, Redmi Note 10, e quella super, Redmi Note 10 S, differiscono dalla versione Pro su fotocamera (rispettivamente 48 e 64 mp), batteria (entrambi con 5000 mAh) e display (anche qui Amoled, ma con frequenza di aggiornamento a 60Hz).

Redmi Note 10 5G, la versione 5G più economica sul mercato

Una nota a parte è dedicata alla versione 5g del Redmi Note 10. Questo smartphone infatti si propone come il telefono 5g più economico sul mercato, essendo venduto al momento sul mercato americano a soli 199 dollari.

In questa versione ci sarà un processore meno potente rispetto agli altri, il MediaTek Dimensity 700, ed una fotocamera posteriore a 48 Megapixel. Lo schermo non sarà Amoled, ma punterà sulla velocità del refresh (90 HZ) per permettere a coloro che amano giocare sul proprio telefono di raggiungere ottime performance grazie anche alla connessione 5G.

Anche la versione 5G monterà una batteria abbastanza longeva, sempre di 5000 mAh.

Prezzi ed uscita della serie Redmi Note 10

Terminiamo con delle informazioni utili sulla data di uscita e sui prezzi proposti per i nuovi 4 devices di casa Xiaomi.

Per quel che riguarda il lancio, gli smartphones dovrebbero essere disponibili dal 18 marzo in India e quindi presumibilmente entro la fine di marzo arriveranno anche sul mercato italiano. Anche i prezzi ufficiali in euro non sono ancora disponibili, ma si può fare un paragone con i prezzi del mercato americano.