Il presidente De Laurentiis dirà addio a Gattuso a fine stagione, e vorrebbe riportare Sarri a Napoli. Ci sarebbe una trattativa

Aurelio De Laurentiis e Maurizio Sarri. Un “amore-odio”, malcelato ma mai cessato. L’addio fu burrascoso, ma non c’è rancore. Il presidente ha continuato a stimarlo, apprezzandone il lavoro al Chelsea e poi alla Juventus. Non è un segreto di come il patron del Napoli abbia continuato a decantare il gioco dell’allenatore toscano, provando ad evocarlo sia nell’esperienza di Ancelotti che in quella di Gattuso. E del resto non è stato di certo Aurelio a mandarlo via. La decisione di lasciare il Napoli fu di Sarri, che ha sempre parlato della città come speciale, dicendo di avere un bel rapporto con la piazza.

“Peccato” che dopo l’esperienza al Chelsea c’è stato il passaggio alla Juventus: per i tifosi del Napoli fu non solo un oltraggio, ma un vero e proprio tradimento perché il tecnico toscano aveva fatto della lotta al “palazzo” e al “potere” uno dei cavalli di battaglia del suo pensiero. Non a caso divenne il “comandante” per quel piglio anti-juventino che accompagnò il Napoli a sfiorare il terzo scudetto nel 2018. Il famoso campionato dei 91 punti: un’enormità a pensarci oggi. Intanto, Maurizio ha vinto un’Europa League con il Chelsea e uno scudetto con la Juventus. Di certo non può lamentarsi, ma ora è fermo, “disoccupato”. Di sicuro non è più povero di prima, perché rimane sotto contratto con i bianconeri fino al 30 giugno 2021. Per cessare il rapporto quest’anno bisognerà mettersi d’accordo su una penale di 2.5 milioni, ma non dovrebbe essere un problema.

Napoli, De Laurentiis vuole davvero riportare Sarri a Napoli

Sarri è stato esonerato il giorno dopo dell’eliminazione della Juventus dalla Champions League 2019/2020 negli ottavi di finale contro il Lione la scorsa estate. Nelle scorse settimane è già stato contattato da Aurelio De Laurentiis per un eventuale subentro a Gattuso, ma la risposta è stata negativa. Perché Sarri vuole chiudere il contratto con la Juventus con calma, e ha preferito non subentrare in corsa. Avrebbe, però, detto a De Laurentiis che la sua famiglia tornerebbe di corsa a Napoli. E per

quel che lo riguarda non ha chiuso nessuna porta. Il tecnico di Figline, assistito dal potente agente Fali Ramadani, vuole tornare ad allenare e aspetta offerte. La base di partenza è l’ingaggio di 5.5 milioni (questa la cifra da “esonerato” alla Juve) e soprattutto il tecnico vuole un progetto convincente.

Voci vogliono De Laurentiis al lavoro per fare una proposta al toscano per il gran ritorno: i soldi non sarebbero un problema, ma Sarri andrebbe convinto dal punto di vista del progetto e della rosa. Secondo fonti vicine all’allenatore, accetterebbe il ritorno solo se con una rosa profondamente rivista secondo le sue esigenze, vale a dire praticamente in tutti i reparti. Insomma, De Laurentiis dovrebbe fronteggiare grossi cambiamenti. L’aspetto ambientale, con “l’ira” dei tifosi azzurri per il passaggio alla Juventus, sarebbe l’ultimo dei problemi. Né De Laurentiis, né il tecnico pensano che la reazione possa essere un problema insormontabile. Anzi, per il presidente del Napoli il ritorno di Sarri in azzurro sarebbe accolto con piacere.