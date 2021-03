L’Isola dei Famosi parte lunedì ma a quanto pare gli animi si sono già scaldati e una coppia di concorrenti promette scintille

L’Isola dei Famosi partirà la prossima settimana, esattamente lunedì 15 marzo, e dopo la fine del Grande Fratello c’è grandissima aspettativa da parte del pubblico a casa per l’inizio di questo nuova edizione del reality a tema sopravvivenza.

Anche se la prima puntata con Ilary Blasi al comando andrà in onda solamente tra qualche giorno, l’inviato Massimiliano Rosolino ed i concorrenti sono già arrivati in Honduras e sembra che si stiano già creando le prime rivalità tra di loro.

I naufraghi, infatti, a causa del Covid sono stati chiamati prima a sottoporsi a visite mediche molto approfondite (ed infatti c’è chi non le ha superate ed è stato escluso, come ad esempio Giovanni Ciacci e Amedeo Goria), e poi ad un periodo di quarantena in un albergo di Milano prima di poter viaggiare verso l’isola caraibica. E proprio in questa occasione c’è stata una prima discussione accesa tra due concorrenti.

Isola dei Famosi, Daniela Martani contro Vera Gemma

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Daniela Martani (@danielamartani)

Le protagoniste del litigio in questione sono state Daniela Martani e Vera Gemma. Secondo quanto riportato da Davide Maggio il motivo della discussione è stata una pelliccia indossata da Vera: Daniela, nota animalista e allo stesso tempo convinta no-vax, si è scagliata contro la sua nuova compagna di avventura a causa del suo capo d’abbigliamento.

Dura la risposta della Gemma, che ha sottolineato come si trattasse di una pelliccia del tutto sintetica. A prescindere da come sia andato a finire il diverbio, la Martani ha dimostrato ancora una volta di essere un personaggio pronto ad esplodere e sicuramente sull’Isola ci saranno altre occasioni.

Intanto l’ex gieffina è già stata sommersa dalle critiche ed è stata definita “Finta no-vax” proprio a causa della sua partecipazione all’Isola. Daniela infatti si è sottoposta ad una lunga profilassi e la gente a casa le ha dato subito addosso: “Ci si vaccina per andare in tv e per il Covid no”.