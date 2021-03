A partire da venerdì 12 marzo Paolo Bonolis e Luca Laurenti saranno di nuovo in prima serata con le repliche di Ciao Darwin

Sarà un marzo a tutto Bonolis quello di Canale 5. Il celebre conduttore è infatti già tornato in tv con il suo show preserale “Avanti un altro”, ma a partire da domani venerdì 12 marzo ce lo ritroveremo anche in prima serata in compagnia del fido Luca Laurenti alla conduzione dello storico programma di intrattenimento Ciao Darwin.

Avete capito bene: la trasmissione tanto amata e allo stesso tempo tanto criticata è la scelta di Mediaset per abbattere la concorrenza del nuovo programma di Rai1 condotto da Serena Rossi “La canzone segreta” che inizierà proprio domani sera.

Per quanto riguarda Ciao Darwin però non si tratta di una nuova stagione, bensì di una versione molto particolare dello show televisivo. Inizialmente gli autori avevano pensato di scegliere i momenti più esilaranti e comporre un collage di tutte le puntate per riproporli in un’unica serata dall’alto tasso di divertimento (e di ascolti, si spera). Invece non sarà così.

Ciao Darwin, saranno 5 gli appuntamenti in tv

Si perchè in Mediaset, anche confortati dagli ascolti ottenuti lo scorso anno in pieno lockdown dalle repliche del programma, hanno deciso di riproporre interamente delle puntate integrali scegliendo tra quelle più seguite delle scorse stagioni.

Saranno in totale 5 appuntamenti settimanali a partire da venerdì 12 marzo. Il tutto andrà in onda subito dopo il tg satirico di Antonio Ricci “Striscia la notizia”. La prima puntata scelta per “Ciao Darwin Story” è quella dell’ottava edizione Terre Desolate dedicata alla sfida tra gli “Chic” e gli “Shock”.

A capitanare la prima squadra ci sarà Enzo Miccio, dall’altra parte Lisa Fusco. Madre natura d’eccezione in questa puntata sarà la bellissima modella croata Ema Kovac. La puntata in questione sarà trasmessa per la terza volta, visto che andò in onda anche il 20 marzo del 2020 facendo registrare una media nella prima parte del 16,88% di share, salita nella seconda al 21,41%.

Chissà se anche domani sera il programma manterrà i suoi standard o sarà battuto da “La canzone segreta”.