Huawei ha presentato i FreeBuds 4i, gli auricolari True Wireless Stereo dotati di una batteria potenziata e della cancellazione del rumore

Arrivano novità importanti da Huawei. Il marchio cinese ha presentato i FreeBuds 4i. Si tratta degli ultimi auricolari TWS (True Wireless Stereo) che permettono all’utente di ottenere una perfetta cancellazione attiva del rumore e hanno una batteria in grado di durare fino a dieci ore consecutive.

La ricarica super rapida e un design compatto rendono questo prodotto certamente un top di gamma. Gli appassionati stavano aspettando questo annuncio da diversi mesi. Sui forum frequentati dagli amanti della tecnologia, infatti, in molti si chiedevano quando Huawei si decidesse a lanciare questo prodotto. Finalmente quel giorno è arrivato.

Ma vediamo nel dettaglio di cosa sono capaci questi nuovissimi Huawei FreeBuds 4i.

Huawei FreeBuds 4i, scheda, prezzo e da quando potranno essere acquistati

Huawei ha annunciato l’arrivo dei nuovi FreeBuds 4i, i nuovi auricolari che rilevano il rumore ambientale attraverso i microfoni e generano un’onda inversa per ridurlo. Questo effetto è possibile grazie ad un algoritmo in grado di ridurre i rumori anche negli ambienti più chiassosi. In questo modo l’utente avrà sempre la sensazione di non avere nessuno intorno.

L’ottimizzazione dell’ANC (Audio Noise Control) è uno dei principali motivi che portano un cliente ad acquistare un paio di cuffie piuttosto che un altro. Huawei Free Buds 4i permette di riprodurre musica per circa 10 ore e di stare in chiamata per 6,5 ore. Con l’ANC attivato c’è una riduzione della durata media del 20%.

Gli auricolari infatti possono essere anche impostati in modalità Awareness. In questo modo i rumori ambientali non saranno isolati. Le varie modalità di ascolto possono essere cambiate tenendo premuto l’auricolare, in modo semplice, rapido e pratico. È possibile anche personalizzare la gestione degli auricolari attraverso l’app AI Life, che permette di gestire i dispositivi attraverso il proprio smartphone.

Il miglioramento della qualità della chiamata e la riduzione del rumore ambientare è possibile attraverso l’utilizzo di tre tecnologie specifiche.

Beamforming , che consente ai microfoni di catturare la voce dell’utente in maniera più precisa;

, che consente ai microfoni di catturare la voce dell’utente in maniera più precisa; Il doppio microfono , che ha un design che gli permette di ridurre l’impatto del vento;

, che ha un design che gli permette di ridurre l’impatto del vento; Tecnologia AI, che riduce il rumore e filtra quello esterno.

Il design è uno dei punti di forza di questi auricolari. Sono disponibili nei due colori classici, Ceramic White e Carbon Crystal Black. All’interno dello Store Huawei è possibile acquistare in esclusiva la colorazione Honey Red. La custodia di ricarica è tondeggiante ed è stata pensata per essere contenuta nel palmo di una mano. Sarà dunque molto comoda da portare da un posto all’altro.

Gli Huawei FreeBuds 4i sono disponibili in preordine al prezzo di 89 euro. Chi effettuerà l’acquisto entro il 24 aprile potrà ricevere in omaggio anche Huawei Band 4, dal valore commerciale di 34,90 euro. La consegna avverrà in maniera totalmente gratuita ed è garantita entro un massimo di due giorni lavorativi.

Chi invece deciderà di effettuare l’acquisto entro il 26 marzo potrà ricevere in omaggio anche una case colorata. Non ci resta che andare nello store di Huawei ed acquistare questo nuovo prodotto!