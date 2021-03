È morto Lou Ottens, l’inventore della musicassetta

È morto Lou Ottens, l’ingegnere che negli anni ’60 inventò la musicassetta. La sua idea ha permesso di vendere 100 miliardi di esemplari

È morto Lou Ottens, l’ingegnere olandese che ha contribuito a sviluppare il mondo dell’ascolto di tracce audio inventando la musicassetta. Aveva 94 anni e pare sia morto nella sua casa di Duizel, in Olanda. I media hanno annunciato la morte soltanto poche ore fa ma in realtà Ottens sarebbe morto il 6 marzo.

La sua carriera è stata molto importante perché ha rivoluzionato il modo di ascoltare la musica. Grazie alle sue idee è diventato più facile ascoltare canzoni o dischi interi. È un concetto che oggi sembra banale ma negli anni ’50 non era così semplice riuscire a farlo. Grazie a lui, a partire dagli anni ’60 in poi, è stato possibile.

Le sue invenzioni hanno portato poi alla nascita di altri strumenti che ci hanno permesso (e lo fanno ancora oggi) di ascoltare la musica anche quando usciamo. La sua collaborazione con Philips è stata fondamentale per la sua carriera di ingegnere. Scopriamo qualcosa in più sulla vita di Lou Ottens, il padre della musicassetta.

Chi era Lou Ottens, il padre della musicassetta

Lou Ottens è nato a Rijswijk, in Olanda, il 21 giugno 1926. La sua carriera nel campo dell’ingegneria è iniziata già nei primi anni ’50, quando ha iniziato a lavorare per Philips. Si tratta del marchio di elettronica più importante d’Olanda, che ha dominato la scena fino all’arrivo della tecnologia di ultima generazione.

Dal 1953 al 1960 ha lavorato al progetto per il primo registratore portatile al mondo. Dopo qualche anno è riuscito ad inventare la musicassetta. Questa invenzione ha rivoluzionato il modo di ascoltare la musica, soprattutto da parte dei più giovani. L’invenzione fu un successo, infatti nel corso dei decenni sono stati venduti circa 100 miliardi di musicassette.

Dopo questa importantissima invenzione, Ottens ha continuato a lavorare come direttore tecnico della Philips. Insieme al suo team ha progettato il primo registratore portatile del mondo, una sorta di antenato del walkman, molto in voga a partire dagli anni ’70 in poi. Ma non si è accontentato ed ha lavorato anche allo sviluppo di altri strumenti di fruizione della musica.

È nota infatti anche la sua collaborazione con Sony per lo sviluppo del compact disc. Era il 1979 e Ottens era uno degli ingegneri più importanti del mondo. Le sue idee hanno contribuito a far uscire la musica fuori dalle mura casalinghe, rendendola accessibile a tutti con strumenti che non costavano molto.

L’arrivo della musicassetta ha sostituito il vinile. Oggi ovviamente gli strumenti sono altri e anche la musicassetta rappresenta il passato. Negli ultimi anni è tornata di moda, soprattutto tra i collezionisti. Sfruttando il ritorno agli anni ’80, la musicassetta ha ripreso ad essere venduta. Alcuni artisti hanno infatti recentemente pubblicato nuovi album e li hanno venduti anche su questo tipo di supporto.

Lady Gaga con Chromatica, i 5 Seconds of Summer con Calm, Yungblud con Weird e i The 1975 con Notes on a Conditional Form. Questi artisti hanno venduto i loro album anche in formato musicassetta, riscuotendo un discreto successo, soprattutto dagli appassionati di collezionismo e dai nostalgici.

Il ritorno della musicassetta ha fatto in modo che nascesse anche un giorno dedicato a questa invenzione: il Cassette Store Day, una giornata dedicata alla celebrazione del nastro musicale inventato da Lou Ottens molti decenni fa.