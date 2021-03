Quali sono i segni che preferiscono l’intelligenza in un partner piuttosto che l’aspetto fisico? Ecco le prime cinque posizioni.

(foto)

Che l’0cchio voglia la sua parte, quando parliamo di relazioni e sentimenti, è innegabile.

Tutti, infatti, scegliamo un partner che ci attiri anche e soprattutto… sotto l’aspetto fisico!

Ci sono alcuni segni, però, per i quali il modo in cui appariamo conta fin da subito ben poco; se è vero che tutti, dopo i primi mesi, scopriamo che è il carattere di una persona ciò che conta davvero questi segni avrebbero potuto dircelo fin dall’inizio.

Ecco le prime cinque posizioni dei segni che non sono interessati al tuo fisico!

Segni che preferiscono l’intelligenza all’aspetto fisico: le prime cinque posizioni

Ci sono persone che, nonostante i loro sforzi, proprio non riescono ad interessarsi dell’aspetto fisico degli altri.

Certo, evidentemente l’attrazione fisica funziona in maniera differente per ognuno di noi ed in molti si fanno “catturare” prima dal corpo degli altri che dalla mente.

Ci sono alcune persone, però, che pensano che l’intelligenza sia veramente tutto nella vita e sono decisamente attratte dalla cultura e dal modo di fare degli altri prima che dal loro corpo.

Forse sono quei segni che sono già nelle posizioni più alte della classifica dei più intelligenti dello zodiaco oppure, semplicemente, di quelli che occupano la classifica dei segni più snob di tutti.

Poco importa chi o quale sia il motivo per cui questi segni mettono al primo posto il cervello; l’importante è saperli riconoscere… immediatamente!

Ecco la classifica dei segni che preferiscono l’intelligenza all’aspetto fisico.

Vergine: quinto posto

Cosa affascina più di tutto una Vergine?

No, non è il vostro aspetto, la lunghezza dei vostri capelli o di che colore avete gli occhi: per la Vergine, quello che conta davvero, è la vostra completezza.

I nati sotto il segno della Vergine, infatti, sono ossessionati dal fare tutto in maniera perfetta e, dal loro partner, si aspettano un livello di esecuzione altrettanto elevato.

Non dovete conoscere tutte le risposte alle domande dell’universo ma dovreste avere almeno un argomento nel quale siete dei veri e propri professori.

Dalla filosofia alla musica, passando per la moda o la storia della letteratura: più siete ferrati in un argomento e più sarete in grado di conquistarli!

Gemelli: quarto posto

Come fare per ammaliare un nato sotto il segno dei Gemelli? Semplice, vi basterà riuscire ad avere la loro stessa intensità intellettuale!

Questo segno, infatti, è uno dei più cervellotici ed acuti di tutto lo zodiaco.

Per catturare la loro attenzione, quindi, dovrete diventare né più e né meno che i re e le regine della situazione.

Così come i Gemelli si circondano di un’aura di mistero anche voi dovete cercare di attirarli rendendovi le persone più interessanti nella stanza.

Come potete fare? Semplice: sfoggiando un’intelligenza niente male!

I Gemelli, infatti, non guardano assolutamente il fisico: a loro interessa solo la vostra “aura”

Bilancia: terzo posto

Se vi capita di avere un appuntamento con una persona nata sotto il segno della Bilancia, sarà meglio ripassare tutte le vostre conoscenze scolastiche, universitarie e chi più ne ha più ne metta!

I nato sotto questo segno, infatti, adorano parlare di arte, cultura, cinema, storia, letteratura… insomma, sono dei veri e propri tuttologi!

Il loro partner, più che essere attraente fisicamente, li deve riuscire a coinvolgere sul piano intellettuale.

Via, quindi, a reading di poesie e mostre al museo: poco importa che abbiate le scarpe giuste o l’ultimo taglio di capelli alla moda!

Pesci: secondo posto

Sono uno dei segni famosi per vivere in un mondo di sogni, eppure, i Pesci cercano un partner veramente… sveglio!

I Pesci sono completamente affascinati dai rapporti umani e dalle profondità e complessità del cervello altrui (oltre che, ovviamente, anche del loro).

La loro sensibilità ultra sviluppata, quindi, finisce per perdersi dietro alle personalità che lo intrigano, mostrando abissi di conoscenza e profondità intellettuale.

Ovviamente, poi, il vostro valore sulla scala del Q.I. deve essere concreto e veritiero! Con la stessa facilità con cui si innamorano, infatti, i Pesci tendono anche a disinnamorarsi: meglio fare attenzione!

Capricorno: primo posto nella classifica dei segni che preferiscono l’intelligenza alla bellezza

Sono dei veri e propri appassionati di lavoro, hanno obiettivi chiari e definiti e vogliono che il loro partner la pensi alla stessa maniera.

Di chi stiamo parlando?

Ma dei nati sotto il segno del Capricorno che scelgono sempre il partner più intelligente che ci sia!

Il Capricorno, infatti, è uno dei segni famosi per non essere assolutamente in grado di accontentarsi, anzi!

Ecco quindi che, per conquistare il suo cuore, più che curare il fisico sarebbe meglio presentare un curriculum aggiornato, avere un lavoro solido ed essere persone che puntano sempre ad un obiettivo più grande.

L’unica maniera di ammaliarli è tramite il vostro… cervello!