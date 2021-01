Sei anche tu uno dei segni zodiacali meno intelligenti dello zodiaco? Scopriamo insieme quali sono i cinque segni più “tonti”.

Se ci chiedessero di dare una definizione di intelligenza, con ogni probabilità risponderemo tutti in maniera diversa.

L’intelligenza, infatti, ha molti “lati” e caratteristiche e, quindi, ognuno di noi ha un’idea differente di “brillante”.

Insomma, non preoccuparti se sei tra i cinque segni considerati i meno “brillanti” di tutto lo zodiaco di questa classifica!

Scopriamo quali sono e per quale motivo vengono considerati i più “sciocchi“.

Segni meno intelligenti di tutto lo zodiaco: ci sei anche tu?

Hai sempre creduto di essere una delle persone più intelligenti fra tutta la tua cerchia di amici e conoscenti?

Bene, forse dovrai ricrederti!

Secondo questa classifica, stilata dalle stelle e dai pianeti, ci sono cinque segni che sono veramente poco intelligenti.

Magari ci sei tu oppure c’è il segno di quella persona che proprio non sopporti: insomma, leggerla ti metterà sicuramente nella posizione di conoscere meglio i segni che ti interessano di più.

Ti avevamo già spiegato qui quali fossero i segni zodiacali più intelligenti di tutto lo zodiaco; bene, adesso scopriamo le ultime cinque posizioni!

Gemelli: quinto posto

Quinto posto per tutti i nati sotto il segno dei Gemelli.

Questo segno, infatti, è famoso per essere un segno decisamente volubile, che si occupa di moltissime questioni nello stesso momento.

Cambiano spesso idea, hanno una personalità artistica ed è impossibile per loro tenere i piedi per terra.

Perché sono considerati tra i meno intelligenti di tutto lo zodiaco? Il motivo è che, spesso, a forza di dividersi tra mille progetti diversi, i Gemelli non finiscono mai quello che hanno iniziato e lasciano tantissime questioni in sospeso.

Chi sta loro vicino deve sempre essere pronto ad occuparsi di qualcosa che hanno lasciato perdere, magari con conseguenze anche poco piacevoli.

Toro: quarto posto

Sebbene i nati sotto il segno del Toro siano persone che hanno una capacità pratica e manuale niente male, precisi sul lavoro e pieni di spirito d’iniziativa, c’è un difetto che li pone al quarto posto della classifica dei segni meno intelligenti dello zodiaco.

Il rapporto con il denaro!

Il Toro, infatti, non è assolutamente in grado di tenere conto delle proprie spese e della sua situazione finanziaria.

Spende e spande senza pensare al futuro e, più di una volta, diventa improvvisamente “taccagno” quando servirebbe, invece, dimostrare il contrario.

Ariete: terzo posto dei segni zodiacali meno intelligenti

Impossibile, per i nati sotto l’Ariete, portare a termine un compito senza sbuffare e mugugnare costantemente.

La loro intelligenza, infatti, anche se non è poca ha certamente bisogno di essere incanalata in qualcosa che gli piace.

Cosa vuol dire questo? Semplicemente che se un Ariete si trova a fare qualcosa che non lo entusiasma, porterà a compimento il progetto male oppure non lo finirà affatto.

I nati sotto questo segno si annoiano presto e quando la loro attenzione è attratta da altro è impossibile riportarli al dovere.

Pesci: secondo posto

Sognatori, romantici, convinti che la vita sia una favola: i tratti che rendono veramente “teneri” i nati sotto il segno dei Pesci contribuiscono, però, anche a farli arrivare al secondo posto della classifica!

I Pesci, infatti, vivono in un mondo di pura fantasticheria dove non c’è spazio per le questioni ed i problemi reali.

Ne consegue che, molto spesso, quando si trovano a dover affrontare anche le situazioni più normali della vita di ogni giorno finiscono per andare in crisi.

Insomma, va bene essere fantasiosi ma qui si esagera!

Bilancia: il segno meno intelligente di tutto lo zodiaco

E sia chiaro che si tratta, meramente, di un difetto d’intelligenza emotiva!

I nati sotto il segno della Bilancia, infatti, non spiccano per stupidità o per poca creatività tra gli altri segni ma si guadagnano la palma di “più sciocchi” di tutto lo zodiaco a causa del loro comportamento.

Questo segno, infatti, crede di essere il più intelligente di tutti. Per questo motivo fa battutine sgradevoli oppure si atteggia in comportamenti veramente poco consoni convinto che nessuno si renderà conto di quello che sta facendo!

Molto spesso i nati sotto il segno della Bilancia nascondono il loro cattivo carattere sotto una falsa allegria e credono, così, di aver ingannato le persone che li circondano.

Un atteggiamento veramente poco intelligente!