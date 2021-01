Maxi Lopez, dopo un lungo silenzio, ha citato ancora Wanda Nara in un post su Instagram dedicato al loro primo figlio Valentino

Maxi Lopez e Wanda Nara, un rapporto che ormai è logoro dopo le tantissime vicende che li hanno visti protagonisti ma soprattutto dopo che la sua ex moglie si è riaccasata con Mauro Icardi.

Eppure c’è qualcosa che ancora li lega e li terrà uniti per tutta la vita. Stiamo parlando, ovviamente, dei loro tre figli. Maxi e Wanda, infatti, durante la loro relazione hanno avuto ben tre eredi (Valentino, Constantino e Benedicto), mentre la donna è poi diventata madre altre due volte insieme all’attaccante del PSG.

Il primogenito della coppia, Valentino, ha compiuto dodici anni proprio ieri ed entrambi i genitori hanno voluto mostrare il proprio amore postando delle foto sui social.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi)

Maxi Lopez ricorda Wanda Nara e la nascita del loro primo figlio

Il momento della nascita di un figlio è sempre un evento che fa riaffiorare ricordi particolari ai genitori. Sensazioni di ansia, gioia e felicità che ovviamente non possono passare inosservate. Ed anche Maxi Lopez non fa eccezione.

In un lungo post su Instagram il calciatore ha ricordato tutti i momenti precedenti alla nascita di Valentino. Nel 2009 l’attaccante giocava in Russia con l’FC Mosca e, saputo da Wanda Nara che suo figlio era pronto a venire al mondo, non ha esitato e si è imbarcato sul primo volo per l’Argentina per poter assistere all’evento.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maxi Lopez (@officialmaxilopez)

Il post, dedicato al figlio Valentino, è ricco di particolari e anche di belle parole per Wanda Nara. All’epoca i due erano ancora innamorati e pieni di progetti, mentre ultimamente proprio i loro figli sono stati al centro delle polemiche.

L’attaccante infatti ha spesso dichiarato che la sua ex moglie starebbe facendo di tutto per non farglieli vedere, ma Wanda in una diretta social ha negato il tutto: “Li può vedere quando vuole”, aggiungendo anche una foto del calciatore a Parigi con i bambini.