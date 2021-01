Anche se stentiamo a crederlo, è già passato un anno dalla tragica morte di Kobe Bryant e di sua figlia Gianna. Il ricordo sui social.

Un anno fa il mondo veniva scosso da una notizia decisamente sconvolgente.

Il famosissimo giocatore dell’NBA, famoso in tutto il mondo, sua figlia Gianna ed altre otto persone presenti su un elicottero perdevano la vita in un incidente spaventoso.

Ancora oggi c’è chi, semplicemente, non riesce a credere a quanto sia accaduto.

Oggi, passato un anno decisamente terribile e complicato, leggiamo i ricordi di chi è stato duramente colpito da questa perdita.

Kobe Bryant: il ricordo della moglie e dei social ad un anno dalla morte

“Kobe, siamo stati bravi. Gigi rendi ancora tua mamma orgogliosa”.

Con queste parole Vanessa Bryant, la moglie di Kobe, ha deciso di chiudere il suo ultimo post di Instagram, nel quale ricorda la scomparsa del marito.

Solo un anno fa, infatti, il mondo intero apprendeva della tragica morte di Kobe Bryant insieme alla figlia, Gianna, ed altre sette persone.

Tra le vittime ricordiamo il pilota Ara Zobayan, John, Keri Altobelli e la figlia Alyssa (coetanea e compagna di squadra di Gianna), Christina Mauser, allenatrice di pallacanestro e Sarah e Payton Chester, mamma e figlia vicine di casa dei Bryant.

L’incidente, avvenuto a bordo dell’elicottero di proprietà di Kobe, è avvenuto in seguito alla nebbia fitta che, quel giorno, avvolgeva Calasabas la località nel quale il velivolo si è schiantato.

Insomma, una tragedia veramente sconvolgente che ha lasciato senza parole il mondo intero.

Kobe Bryant è stato uno dei cestiti più famosi del mondo, non solo a causa del suo talento ma anche per il ruolo che ha ricoperto nella cultura “pop”.

La figlia, Gianna, aveva solo tredici anni e proprio nella giornata di oggi uno dei suoi migliori amici, Aubrey, ha deciso di scrivere una lettera a Vanessa Bryant.

La moglie di Kobe, dopo aver condiviso la lettera su suoi social, ha ricordato il marito e la figlia scomparsi, con un post decisamente commovente.

Kobe e Vanessa, infatti, hanno altre tre figlie delle quali Vanessa ha continuato ad occuparsi sempre con il sorriso anche durante quest’anno decisamente duro.

Ma, come dice Vanessa Bryant, rivolgendosi direttamente al marito, “Kob” come lo chiama lei “abbiamo fatto tutto bene“.

Ecco il testo integrale delle parole di Vanessa:

“Oggi ho ricevuto questa dolcissima lettera da uno dei migliori amici di Gianna, Aubrey. Ti amo Aubz (come ti chiamerebbe la mia Gigi). Grazie mille per aver condiviso alcuni dei tuoi ricordi di Gigi con me e per avermi permesso di condividerli qui sul mio Ig. La mia Gigi è INCREDIBILE e apprezzo davvero la tua premurosa lettera. Ti amava così tanto. Mi mancano così tanto la mia bambina e Kob-Kob. ♥ ️ Non capirò mai perché / come questa tragedia sia potuta accadere ad esseri umani così belli, gentili e sorprendenti. Non sembra ancora reale. Kob, abbiamo fatto tutto bene. Gigi, rendi ancora orgogliosa la mamma. Ti amo!”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vanessa Bryant (@vanessabryant)

Insomma, nonostante la terribile vicenda accaduta un anno fa, Vanessa Bryant ha deciso di condividere il dolore che prova sui social, scegliendo di ricordare i bei momenti sia con il marito che con la figlia.

Contano più le cose che sono riusciti a fare piuttosto che, purtroppo, la loro triste dipartita.

A ricordare i due, oggi, ci sono anche tanti fan italiani: Kobe, infatti, ha iniziato la sua carriera proprio da noi, alla Reggiana.

A Reggio Emilia, soprattutto, oggi è stata intitolata una piazza ai due scomparsi.

Un anno senza Kobe Bryant e sua figlia Gianna. Reggio Emilia li ricorda così. ❤️ pic.twitter.com/ok4ejqDVBM — Luca Caputa (@CaputaLuca) January 26, 2021

Kobe Bryant

Manchi tanto

Un anno senza di te e Gianna pic.twitter.com/zy55EEiEBd — Mad✨✨ (@Mad18407362) January 26, 2021

La morte di Kobe Bryant, della figlia e le altre 7 persone su quell’aereo è una di quelle cose che ancora non riesco a realizzare e metabolizzare. — (@yleniaindenial) January 26, 2021