Con il suo ultimo post di Instagram Naike Rivelli, figlia di Ornella Muti, ha decisamente stupito il suo pubblico. Ecco cos’è la Vulva Art.

“Un po’ di nero perché faccio la mia Vulva Art oggi“, inizia così l’ultimo video sul profilo di Naike, la figlia della famosa cantante Ornella Muti. Un video che ha decisamente attirato il pubblico, diviso a metà tra amanti dell’arte e persone rimaste decisamente stupite.

Nel video, infatti, Naike mostra il procedimento con il quale ottiene alcuni dei suoi quadri, ribadendo che, a poter creare questa tipologia di quadri, possono concorrere solo le “donne vere”, come lei. Ecco di che cosa stiamo parlando.

Naike Rivelli e la Vulva Art su Instagram: ecco che cos’è

Nel suo ultimo post di Instagram, Naike Rivelli si mette decisamente “a nudo”.

Un paio di tacchi alti, una maglietta e poi nient’altro: la figlia di Ornella Muti ci mostra come si creano i quadri della cosiddetta “Vulva Art“.

Dopo essersi “tinta” le parti intime di nero, Naike “preme” con l’aiuto della famosissima mamma, una tela bianca sull’area interessata. Nel frattempo commenta: “Bisogna dipingere il pelo, devi avere il pelo perché se non hai il pelo non puoi creare l’arte della vulva“.

Ovviamente il video non ha potuto fare a meno di scatenare delle decise reazioni da parti dei suoi followers e di quelli di Ornella Muti. Tra chi sostiene che Naike dovrebbe “andare a lavorare” e chi pensa, invece, che sia la più forte di tutti, il popolo di Internet si è davvero diviso a metà.

Il quadro mostrato da Naike, comunque, ha di certo un valore artistico. L’attrice e naturalista ha mostrato a tutti la sua tecnica, complice l’aiutante famosa, ribadendo che, per l’appunto, tutte le donne possono realizzare questi quadri. L’unico requisito è quello di non essere una di quelle ragazze “super depilate” ma di essere “una donna vera, come Dio l’ha fatta“. Insomma, che la realizzazione di questo tutorial nasconda una qualche frecciatina, diretta a qualcuno in particolare?

La realizzazione del quadro, comunque, ha scatenato reazioni piuttosto decise ma, per la maggior parte, decisamente positive. In molti, poi, si chiedono se sia nata una nuova corrente artistica! Naike, comunque, non potrebbe essere meno interessata ai giudizi sui social e lo dimostra non solo condividendo il video ma anche commentando così nella sua biografia social: “Life is too short to worry about what people who exist in a free app in your phone think of you”

“La vita è troppo breve per preoccuparti di quello che delle persone che esistono in un’app gratis nel tuo telefono pensano di te“. Insomma, il messaggio è chiaro. La Vulva Art sarà anche una tipologia di quadro “estrema” ma, come ogni opera artistica, genera sicuramente una forte impressione negli occhi di guarda.

Di certo non è solo il procedimento che, come fa Ornella Muti, al limite può strappare una risata tra l’imbarazzato ad essere i vero protagonista. Il valore di un’opera d’arte come questa, infatti, risiede nel risultato artistico che riesce, in qualche maniera, a colpire nonostante il modo in cui viene realizzato.

Insomma, se il nuovo quadro di Naike Rivelli vi ha in qualche maniera scossi non dovete preoccuparvi. L’arte, quella vera, mette sempre in difficoltà gli spettatori! Ora l’unica domanda riguarda il futuro della Vulva Art: prenderà piede oppure no?