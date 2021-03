Ludovica Pagani, che classe: il segreto della sua bellezza

Ludovica Pagani, che classe: l’influencer bergamasca sta scalando in fretta la classifica delle più amate. Per la sua bellezza ha un segreto

Sorriso che colpisce al primo sguardo, grande energia e un entusiasmo travolgente. Sono questi alcuno dei segreti che mette in campo Ludovica Pagani, uno dei volti e delle voci passate in poco tempèo da emergenti ad affermate nel mondo della tv e della radio italiana.

Conduttrice e web influencer (su Instagram vanta 2,6 milioni di follower), da pochissimi giorni è anche diventata il volto del ‘Draft powered by PlayStation 4’. In pratica è il primo torneo ufficiale di esports dedicato al calcio e promosso direttamente dalla Lega Serie A, trasmesso in diretta sui canali Twitch e YouTube della eSerie A TIM.

In una recente intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’, la bella Ludovica ha detto di non avere nessuno modello ma di lavorare molto su se stessa. In realtà molti la considerano la nuova risposta a Diletta Leotta (alla quale somiglia anche in un certo modo), ma lei cerca di andare avanti per la sua strada senza fare paragoni, Di sicuro come la conduttrice Dazn, anche Ludovica ama molto la perfetta forma fisica e dedica diverse ore agli allenamenti.

Fin da bambina ha praticato diverse discipline e ora si dedica in particolare al fitness. Ogni settimana fa tre sedute con un personal trainer, ma anche quando è da sola trova sempre del tempo da dedicare al suo corpo. Perché se è vero che ‘ chi bella vuole apparire, un poco deve soffrire’, il segreto della sua bellezza è tutto qui, nelle ore che dedica alla sua perfetta forma fisica.

Ludovica Pagani, da Bergamo la scalata al successo: in 5 anni è cambiato tutto

Ludovica Pagani, bergamasca doc e classe ’95, ha studiato al Liceo linguistico si è poi laureata in economia e management. Ma terminati gli studi, ha deciso di seguire le sue due passioni: quella per il mondo della televisione e per lo sport, in particolare il calcio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LUDOVICA PAGANI (@ludovicapagani)

Gli inizi non sono stati semplici e molti la ricordano per una clamorosa gaffe durante una trasmissione su una tv locale di Bergamo quando interpretò a modo suo la classifica di Serie A. Da allora a oggi però la Pagani ha studiato molto e fatto grandi progressi. Prima è diventata volta del canale Sportitalia, poi è stata invitata come ospite a ‘Quelli che il calcio’ e in seguito ha anche lavorato a Rds e Radio 105. Oggi è il volto degli esports, m anche questa sembra solo una tappa intermedia verso la consacrazione.