Elettra Lamborghini, la bellissima e simpaticissima cantante e personaggio televisivo, approda a La Caserma e non ce n’è per niente e nessuno.

La cantante da dopo le sue esibizioni e la sua partecipazione sul palco di Sanremo per il festival della musica italiana nel 2020 ha incassato un successo dietro l’altro diventato uno dei personaggi televisivi più famosi ed amati dal pubblico più giovane ed anche meno giovane.

Elettra Lamborghini è il personaggio del momento. Il suo matrimonio con il famosissimo disc jockey, produttore discografico e remixer olandese Afrojack è stato il matrimonio più atteso dell’anno che è passato. Ormai non si fa altro che parlare di lei.

Di recente è balzata la notizia che ha visto al centro dei riflettori lei in lizza, poi confermata, in veste di opinionista nel famoso programma “L’Isola dei Famosi”. Questa sera inaspettatamente ha fatto invece la sua comparsa nel programma Rai de La Caserma incantando tutti.

Elettra Lamborghini militare per una notte a La Caserma: esibizione mozzafiato

Appena è comparsa sul mini palco allestito per l’occasione tutti i cadetti della Caserma hanno sgranato gli occhi per cercare di capire se realmente fosse lei. La bellissima cantante ha infatti fatto il suo ingresso cantando la canzone che ha presentato a Sanremo “Musica e il resto scompare”.

Tutti erano sconvolti e visibilmente più che felici dell’ospitata della bellissima cantante di “Pem Pem” tanto che il cadetto Ciupilan non ha potuto far altro che gridare alla follia per la felicità provata. Nessuno di loro si poteva mai aspettare che ci fosse Elettra Lamborghini con loro e soprattutto poi vestita da perfetto militare. Bisogna dire che qualsiasi cosa vesta la famosa cantante le sta sempre molto più che bene.

Infondo i ragazzi meritavano un momento di puro svago e divertimento e chi meglio della famosissima cantante per divertire ragazzi così giovani che ancora increduli hanno “cantato e twerkato” assieme ad Elettra Lamborghini?

Sui social Elettra ha commentato la sua performance a La Caserma in un misto di divertimento e simpatia definendo “Eroe” lo stesso Ciupilan per le facce davvero molto simpatiche e che sicuramente hanno espresso il “mood” dei ragazzi e delle ragazze che vedevano per la prima volta dal vivo la giovane e bellissima Lamborghini.

Elettra Lamborghini positiva al Covid: dopo la Caserma nessuna Isola dei Famosi?

Sembra infatti che la cantante sia risultata positiva al Covid e che potrebbe saltare quindi l’Isola dei Famosi almeno per quanto riguarda i primi appuntamenti televisivi. La cantante di “Musica ed il resto scompare” lascerà il posto vacante come opinionista assieme ad Iva Zanicchi?

A lanciare questa notizia è TvBlog, che parla di “una novità giunta nelle ultime ore”. Non è stata Elettra a decidere di mancare ai primi appuntamenti e neanche la produzione del programma. Tutti i fan della giovane donna erano pronti a vederla sul piccolo schermo alle prese con i naufraghi, ma purtroppo sembra che non sarà così. Impazza già il toto sostituto e sono molti i nomi che si rincorrono ma il più chiacchierato è sicuramente quello del vincitore del Grande Fratello vip, Andrea Zorzi. Proprio quest’ultimosi era fatto scappare la notizia di una telefonata – da lui molto apprezzata – tra lui ed Elettra Lamborghini. Che stessero già preparando la collaborazione all’Isola dei Famosi?