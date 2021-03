Tutto pronto per l’inizio dell’edizione 2021 dell’Isola dei Famosi. Per vincere la sfida con Makari la Blasi prepara una sorpresa

Con il Grande Fratello Vip e Sanremo Mediaset e Rai hanno scientificamente evitato lo scontro. Le due reti sono sempre attente a come collocare i propri programmi di punta, tanto è vero che ad esempio è stata rimandata la puntata di sabato di “C’è posta per te” di Maria De Filippi per scongiurare un calo di ascolti a causa della finale del Festival.

Ora però la battaglia a colpi di dati auditel sarà inevitabile: lunedì 15 marzo partirà su Canale 5 la nuova edizione dell’Isola dei Famosi condotta da Ilary Blasi, e contemporaneamente su Rai 1 andrà in onda la nuova fiction “Makari” che sostituirà il commissario Montalbano.

A causa di questo la Blasi, insieme agli autori del reality a tema survival, stanno studiando delle sorprese per tenere incollati i telespettatori al programma delle reti Mediaset.

Tommaso Zorzi e la telefonata con Elettra Lamborghini

Una delle novità paventate per questa edizione dell’Isola era quella di un terzo opinionista presente in studio. Più di una volta si è fatto il nome di Tommaso Zorzi, fresco vincitore del GF VIP e amatissimo dal pubblico italiano.

L’influencer, a differenza di molti ex gieffini, è entrato nella casa quando era al massimo della sua popolarità ed ora ha tutta l’intenzione di sfruttare l’onda positiva. Il suo personaggio funziona tantissimo e Mediaset ha deciso di puntare forte su Zorzi. E’ stato lui stesso a rivelarlo in un’intervista a Casa Chi, svelando anche di aver ricevuto una telefonata inaspettata proprio da Elettra Lamborghini dopo aver vinto il reality.

Tommaso sicuramente non parteciperà ad Amici come giudice ed ancora non sa in che programma verrà impiegato come ospite fisso, ma la conversazione con la Lamborghini non fa escludere sorprese dell’ultima ora proprio all’Isola. Lui intanto non si pone limiti e sogna in grande: “Qual è l’obiettivo? Sanremo 2030, anche 2025″.

L’Isola dei Famosi pronta a stupire con Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi

Se la presenza di Tommaso Zorzi all’Isola è al momento da escludere, sappiamo che ad accompagnare Ilary Blasi in questa nuova avventura ci saranno sicuramente Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini.

Le due opinioniste promettono scintille in studio. A fare proclami questa volta ci ha pensato l’ex presentatrice di “OK il prezzo è giusto” che, in una recente intervista, ha addirittura dichiarato di essere pronta ad un balletto sexy insieme alla sua collega opinionista: “Se Ilary ce lo permetterà, faremo twerking insieme“.

Insomma, dovremo attendere lunedì sera e chissà, Iva ed Elettra potrebbero regalarci un momento davvero indimenticabile.