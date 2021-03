Una notizia che preoccupa i fan in attesa di sapere gli aggiornamenti. L’attore Luca Zingaretti è risultato positivo al Covid. Le condizioni di salute.

Il mondo del piccolo schermo lo conosce per il ruolo che lo ha reso più celebre, il Commisario Montalbano, nato dalla penna del visionario e leggendario scrittore Andrea Camilleri che ci ha lasciati il 17 luglio del 2019. La fama della serie televisiva precede gli episodi che ancora vanno in onda.

Luca Zingaretti, che è il fratello dell’esponente di spicco del Partito Democratico Nicola Zingaretti, Presidente della regione Lazio, è amato dal grande pubblico Rai proprio per aver portato avanti per anni ed anni il personaggio del commissario più amato di tutti.

Quanto saputo oggi pone in stato di allarme tutti i fan che sperano nelle migliori condizioni di salute possibili per l’attore con la speranza che possa sempre rivestire il ruolo che lo ha reso il più amato dal pubblico. Quali sono le sue condizioni di salute.

Luca Zingaretti positivo al Covid: l’annuncio e le condizioni di salute

Luca Zingaretti è positivo al Covid. A riportare la notizia è stato il portale online di gossip Dagospia. Dopodichè anche il quotidiano Il Tempo ha condiviso la notizia che l’interprete ha contratto il coronavirus. Il tutto diffuso dopo il successo televisivo dell’episodio andato in onda per il “Metodo Catalanotti”.

Il diretto interessato, per ora, non ha né confermato né smentito la news sul suo conto. Nell’aria vi erano però dei grandi festeggiamenti per l’attore che proprio per quest’ultimo episodio ha incassato un successo molto forte con milioni e milioni di spettatori incollati davanti alla televisione per vederne ogni minuto.

Infatti sui social vi è ancora il suo ultimo post inerente al successo della sua serie televisiva. “È stato bello per me commuovermi ed emozionarmi, intenerirmi e sorridere per le debolezze dei nostri amici, per i loro difetti, per le loro vicende, per le loro vigliaccherie e per i loro amori così semplicemente autentici e umani” scrive commosso sui social il famoso attore che poi aggiunge altro. “Ma ancora di più è stato bello scoprire che ieri eravamo come al solito, ma più del solito, in tantissimi” dice, sottolineando il forte valore che i suoi fan hanno per lui.

Seguiranno ulteriori aggiornamenti sulle condizioni di salute dell’attore ed eventuali nuove informazioni a riguardo.