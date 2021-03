Stasera la puntata di C’è posta per te non andrà in onda. Al suo posto su Canale 5 saranno trasmessi due film. Il motivo

Canale 5 cambia la programmazione serale di questo sabato 6 marzo e cancella la puntata odierna di “C’è posta per te”. Il celebre programma condotto da Maria De Filippi non ci sarà stasera, lasciando a secco i fans dello show che ogni settimana regala fortissime emozioni.

La decisione, ovviamente, è dovuta alla contemporaneità con il festival di Sanremo, che proprio stasera andrà in onda con la puntata finale in cui sarà stabilito il vincitore della kermesse musicale. La rete Mediaset ha quindi optato per evitare lo scontro frontale con l’appuntamento di mamma Rai, nonostante gli ascolti di questa edizione non siano sicuramente quelli che si aspettavano.

C’è posta per te, invece, continua ad andare a gonfie vele. Il programma ha visto tantissimi ospiti illustri nelle scorse puntate, come ad esempio campioni del mondo dello sport, della musica, e anche il bellissimo attore turco Can Yaman, protagonista del gossip per la sua love story con Diletta Leotta.

C’è posta per te salta: al suo posto due film

I fan del programma serale di Maria De Filippi possono quindi star tranquilli. Nonostante anche questa edizione di “C’è posta per te” sia giunta quasi alla fine, la prossima settimana la trasmissione andrà regolarmente in onda.

Per questo fine settimana invece i fans dello show dovranno prendere una decisione: o cambieranno canale e accompagneranno la finale di Sanremo, oppure potranno gustarsi i due film che Canale 5 ha deciso di trasmettere stasera.

In prima serata ci sarà la commedia “Non si ruba in casa dei ladri” con protagonisti illustri come Vincenzo Salemme, Massimo Ghini, Stefania Rocca, Manuela Arcuri. Il film racconta di un piano sgangherato per rubare i soldi di un politico disonesto che ha nascosto i suoi proventi in una banca in Svizzera.

Successivamente, in seconda serata, ci sarà spazio per il film autobiografico “Alì”. Will Smith interpreta il celebre pugile Cassius Clay, raccontando pregi, difetti e difficoltà di quello che è stato sicuramente uno degli sportivi più famosi e discussi al mondo.