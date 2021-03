Samanta Togni protagonista sulla Rai il sabato mattina. L’ex ballerina ha postato una foto in ricordo di Fabrizio Frizzi

Samanta Togni ha iniziato da poco la sua nuova avventura in tv. L’ex maestra di “Ballando con le stelle” sta vivendo davvero un anno importantissimo sia per quanto riguarda la sua carriera sia in ambito personale.

Samanta, infatti, dopo una lunga gavetta è riuscita finalmente a ritagliarsi uno spazio tutto suo. Considerando che la ballerina è entrata in Rai nel 2005, ci sono voluti quasi 16 anni prima di trovare e raggiungere la giusta dimensione. Da qualche settimana la Togni conduce “Domani è domenica”, il programma del sabato in onda alle 12.20 su Rai2 poco prima del tg di pranzo.

In questo spazio la neo-conduttrice racconta le passioni degli italiani e soprattutto come impiegano il loro tempo durante il fine settimana, anche se oggettivamente in questo specifico momento sono poche le attività ricreative che ci sono concesse a causa della pandemia.

Samanta Togni e il ricordo dedicato a Fabrizio Frizzi

Samanta, oltre all’avventura come maestra e ballerina insieme ai vip, ha per lungo tempo accompagnato Giancarlo Magalli come inviata e co-conduttrice de “I fatti vostri”. In punta di piedi è riuscita ad ottenere il suo obiettivo di un programma tutto suo: “Mi sono appassionata, ho creato delle basi e ho iniziato a coltivare il sogno di avere un giorno un programma tutto mio, cosa che ora sto realizzando. Se le cose le fai bene, una non preclude l’altra. Le persone capiscono quando dietro c’è una formazione e il duro lavoro”, ha raccontato a Vanity Fair.

Non è un caso, quindi, che la sua nuova avventura televisiva stia avvenendo all’interno degli studi dedicati a Fabrizio Frizzi, un altro uomo di spettacolo dedito al suo lavoro con discrezione e umiltà. La Togni ha sottolineato questo evento con un post su Instagram la cui didascalia è: “Coincidenze”.