Che Belen fosse incinta, ormai, non è più una novità. Adesso, però, abbiamo scoperto quale sarà il nome della bambina; ma cosa significa?

La notizia della gravidanza della famosissima show-girl argentina non è di certo passata inosservata.

Tra i fan (ed anche i detrattori), si è scatenata una vera e propria tempesta di commenti, una volta scoperto che Belen Rodriguez, dopo solo otto mesi di frequentazione.

Dopo i primi mesi di reticenza, adesso sappiamo molto di più riguardo la gravidanza.

Belen ci ha svelato anche il nome della piccola: ma che significato potrebbe avere?

Belen incinta, svelato il nome della bambina: si chiamerà Luna-Marie

Belen Rodriguez ed Antonino Spinalbese aspettano una bambina.

La notizia della gravidanza è stata confermata dalla diretta interessata dopo essere stata “smascherata” da un dettaglio veramente particolare in una delle sue foto di Instagram.

Ovviamente, tra i fan ed i detrattori della show-girl e della coppia, è subito iniziata una vera e propria faida.

Tra chi ha deciso di esprimersi sulla durata della loro relazione (i due stanno insieme da pochi mesi, si sono conosciuti solo questa estate) e chi, invece, è felice per l’arrivo del nuovo bebè, le speculazioni riguardo questa gravidanza sono già arrivate alle stelle.

Belen, quindi, ha deciso di rispondere alle domande di Silvia Toffanin in modo da chiarire tutti i dubbi (legittimi o meno) riguardo la sua gravidanza.

Tra i tanti argomenti trattati, alcuni decisamente delicati, Belen ha anche rivelato il nome della sua bambina: Luna-Marie.

La figlia di Antonio Spinalbese e di Belen Rodriguez, quindi, avrà un nome composto e decisamente intrigante, dal significato poco conosciuto.

Cosa potrebbe mai significare questo nome?

Luna-Marie, infatti, è un nome decisamente particolare: vi basti pensare che dal 1900 ed il 2019 solo 60 persone sono state chiamate così!

Il paese in cui questo nome è più popolare è la Francia, seguito a ruota da Danimarca e Germania.

Insomma si tratta di un nome veramente raro e decisamente interessante!

Il significato, però, varia a seconda del paese e non sempre è univoco.

Possiamo, però, provare a fare qualche ipotesi: Luna è un nome il cui significato derivato dal latino è “argento“. La radice del nome indica, in ogni caso, brillantezza o luce.

L’ipotesi più accreditata riguardo il significato del nome Marie, invece, è che sia derivato dall’ebraico o addirittura dall’egiziano con il significato di “amata” o “cara a“.

Belen Rodriguez: “Ero rimasta incinta per sbaglio”

Insomma, il significato finale del nome Luna-Marie potrebbe essere, quindi, quello di luce (o lampo di luce) amato.

Una versione, questa, che potrebbe in qualche modo adattarsi alla storia della piccola Luna-Marie, visto che, come ha raccontato la stessa Belen, la gravidanza è arrivata dopo una brutta esperienza.

A quanto pare, infatti, la coppia era rimasta subito incinta dopo poche settimane di frequentazione.

“Ero rimasta incinta per sbaglio. Quando io e Antonino lo abbiamo scoperto eravamo basiti che fosse accaduto. Non ce lo aspettavamo, anche perché era veramente troppo presto, ma poi abbiamo capito che non era così male perché eravamo follemente innamorati. Purtroppo dopo quattro giorni ho perso il bambino. Siamo stati malissimo. Questo ci ha fatto capire però che desideravamo tantissimo un figlio. Fortunatamente, il mese dopo è arrivato.”

Belen non è di certo l’unica “star” ad essersi aperta riguardo una questione così scottante come quella dell’aborto spontaneo: anche nella Royal Family non sono mancate situazioni molto simili.

Luna-Marie, quindi, arriva dopo una triste notizia e sembra quasi cementificare il desiderio di unione della coppia di cui tutti hanno parlato questa estate.

Non sarà, comunque, una baby-famosa priva di compagnia: oltre il fratellino Santiago (nato dalla relazione di Belen con Stefano De Martino), sono tantissime le star in attesa di un bambino!

Anche un famosissimo protagonista dei nostri schermi, infatti, ha da poco annunciato l’arrivo di un altro bebé.

Belen ha anche dichiarato:

“Avevo smesso di credere nell’amore. Oggi voglio che duri per sempre, non troverò mai più una persona come Antonino“.

Insomma, per i due prossimi neo-genitori sembra aprirsi un periodo veramente roseo; speriamo che il loro “lampo di luce” duri molto di più di qualche secondo!