Claudio Bisio ha appena rivelato sui suoi social che risulta positivo al Coronavirus; ecco come sta e quali sono le sue condizioni.

“Sto bene, sto lottando“.

Con queste parole il famosissimo comico ha rivelato tramite i suoi social di essere risultato positivo al Covid-19.

“Non mi piace quasi mai parlare della mia vita privata” sostiene Bisio ma, di certo, questa notizia non poteva passare inosservata. Ecco che cosa è successo.

Claudio Bisio sui social: “Sono in quarantena più degli altri”

Poche ore fa è arrivato l’annuncio sui social; Claudio Bisio è risultato positivo al tampone ed ha contratto il Covid-19.

Come sottolinea anche lui, per fortuna, la situazione al momento non sembra essere grave.

“Penso e spero“, dice Claudio Bisio riferendosi alla sua condizione.

La voce abbassata, un po’ di tosse ed un viso certamente sciupato: così si è presentato di fronte la telecamera del suo telefonino per comunicare a tutti i suoi fan la brutta notizia.

Lo show-man e comico piemontese, infatti, avrebbe dovuto essere a Roma per presentare il progetto di una nuova serie TV chiamata “Tutta colpa di Freud“, ideata a partire da un film di Paolo Genovese.

“Dovrei essere a Roma ma non ce la farò” così, Claudio Bisio ha deciso di divulgare la notizia.

Il tampone (effettuato per avere la certezza di poter spostarsi senza rischi) ha dato esito positivo e lui si è trovato costretto in quarantena, come tutti noi anche se, ovviamente, “un po’ più” di chi non è malato.

A quanto sembra, però, le condizioni del comico non dovrebbero essere gravi.

Certo, la voce è bassa, proprio come quando si ha la febbre, e Claudio stesso parla di un po’ di tosse. Al momento, però, sembra che non ci sia nulla di cui preoccuparsi.

L’annuncio, tramite i social, si concentra principalmente sul rapporto con i suoi fan e follower, che Bisio definisce veramente pazienti.

A quanto sostiene lui stesso, infatti, i profili social di Claudio Bisio non sono certamente traboccanti di contenuti.

Il motivo è che per lui, più che divulgare notizie sulla sua vita privata, i social sono uno strumento con il quale parlare della sua grande passione: il teatro!

Concependoli solo come un modo per tenere informati i suoi fan delle sue tournée o sui suoi lavori, di certo il prolungato momento storico non è stato un toccasana per i suoi profili social.

Insomma, non potendo dare notizie riguardo il suo lavoro (il mondo del teatro, del cinema e dell’arte sono tra i settori rimasti più indietro di tutti a causa delle chiusure dovute al Covid-19), i profili di Claudio Bisio sono rimasti “silenti”.

Oggi, comunque, Claudio ha ritenuto necessario avvertire tutti riguardo la sua condizione medica.

“Sto bene“, dice, “e sto lottando“.

Per adesso, quindi, la situazione sembra essere sotto controllo. Questo non toglie, però, che lo show-man abbia voluto ringraziare i suoi fan e condividere con loro questo momento particolarmente duro.

Per fortuna, però, questo “piccolo” intoppo non comprometterà la presentazione ed esecuzione del progetto Tutta colpa di Freud.

Da film, quindi, il soggetto diventerà lo spunto per una vera e propria serie TV in otto puntate da 45 minuti l’una, che saranno presto disponibili su Amazon Prime Video.

Non ci resta, quindi, che aspettare un nuovo “bollettino medico” da parte del comico per poter tornare a vederlo… sul palco!