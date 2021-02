La semifinale de Il cantante mascherato promette di farci rimanere inchiodati allo schermo: Milly Carlucci ha rivelato che cosa succederà durante il programma venerdì!

Semifinale bollente, sostiene Milly Carlucci nel suo ultimo tweet.

A quanto pare, infatti, ci saranno delle sorprese decisamente entusiasmanti durante la semifinale del programma che “nasconde” i VIP sotto un costume decisamente bizzarro.

In competizione, per ora, sono rimasti solo Orsetto, Farfalla, Lupo, Pappagallo e Gatto. Cosa succederà loro nella prossima puntata?

Il cantante mascherato: ecco che cosa succederà stasera

Per tutti i fan del famoso programma Il Cantante Mascherato, è in arrivo una puntata veramente bollente!

A dircelo è proprio Milly Carlucci, la conduttrice del programma, che con un video condiviso sui social parla di sorprese e “smascheramenti“.

A quanto pare, infatti, nella semifinale del programma che andrà in onda questa sera ci saranno delle rivelazioni veramente importanti.

Secondo quanto anticipato dalla stessa Milly Carlucci, con un video postato sui suoi social, nella semifinale di stasera, venerdì 19 Febbraio, ci saranno due smascheramenti.

Insomma, due personaggi famosi finiranno per “svelare” la loro identità!

Ma come sarà possibile, visto che i cantanti mascherati sono riusciti a tenere celata la loro vera identità fino a questo momento?

Semplice!

Milly ha proposto una sfida canora senza nessun tipo di alterazione.

Questo vuol dire che i cantanti canteranno “a cappella” e cioè senza l’utilizzo di effetti (come autotune od altri strumenti per modificare la voce) ed anche senza essere accompagnati da nessuno strumento.

Questa è la prima volta, nel corso del programma e delle sue edizioni, che i partecipanti devono confrontarsi con una sfida così dura!

Senza la possibilità di “mascherare” la loro voce, quindi, il riconoscimento potrebbe diventare decisamente semplice.

Chi di loro si farà “beccare”?

Milly Carlucci: “Sono state serate veramente particolari”

Fino ad ora sono stati “scoperti” quattro dei nove “personaggi”: Alessandra Mussolini, di recente al centro delle cronache per un suo parente (Pecorella), Gigi e Ross (Baby Alieno), Platinette (Tigre Azzurra) e Katia Ricciarelli (Giraffa).

Nella manche di stasera, però, saranno ben due i concorrenti che verranno eliminati e dei quali potremo conoscere l’identità.

Il programma, comunque, non è stato di certo esente da critiche e da eliminazioni decisamente “strane”: la sfida di stasera diventerà un nuovo pretesto per le critiche?

Cari amici venerdì 19 febbraio la semifinale de #ilcantantemascherato ❣️ doppia eliminazione e una grande prova speciale. Scopriamo insieme chi si nasconde dietro la maschera! @IlCantanteRai1 pic.twitter.com/TAp6q1pORL — Milly Carlucci (@milly_carlucci) February 17, 2021

Milly, infatti, ha dovuto fare i conti non solo con le problematiche del programma; anche le valutazioni legate allo share l’hanno messa in difficoltà.

“Se sono soddisfatta? Bisogna tenere conto del periodo che stiamo vivendo e del fatto che il pubblico di Rai1 è metodico e abitudinario. Se quindi queste abitudini vengono cambiate, il nostro pubblico e in particolare le donne, non seguono l’ondeggiamento del palinsesto e fanno altro. Ma ci sono anche novità positive come quella di aver intercettato un pubblico sensibilmente più giovane di quello consueto di Rai1: la media del target ne Il Cantante Mascherato è 57-58 anni contro i 62-63 di media di Rai1. Sono state tre serate molto particolari, incassate in questa lunga crisi di Governo che ha determinato un’alterazione del palinsesto. Siamo arrivati alla prima puntata senza avere i tradizionali appuntamenti nel pomeriggio che aiutano ad agganciare il pubblico. Inoltre la scorsa settimana abbiamo preso la linea al 10% di share. E ovviamente c’è una bella differenza rispetto a una partenza al 18%”.

Insomma, sembra che Il Cantante Mascherato, nonostante il difficile periodo storico, sia riuscito nell’impresa di attrarre un pubblico più giovane e coinvolto.

E voi? Sapete già chi si nasconde sotto le maschere?