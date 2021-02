Ogni giorno torna l’appuntamento con il bollettino del Ministero della Salute e della Protezione Civile: tutti i numeri del contagio



I numeri ufficiali forniti dalla Protezione Civile e dal Ministero della Salute aiutano ogni giorno a fornire la fotografia sulla pandemia da Coronavirus nel nostro Paese. Noi di InstaNews ve li illustriamo in tempo reale.

Ogni giorno puntuale verso le 17, da diversi mesi, la Protezione Civile fornisce i dati del bollettino legato ai numeri dei casi di Covid-19. Per leggere il bollettino del 18 febbraio potete cliccare qui.

Tutti i dati del contagio di oggi, 19 febbraio 2021

Totale casi: 15.479 contagiati

Morti: 348

Tamponi: 297.128

Dimessi/Guariti: 17.175 guariti

Ricoverati: -132

Terapie intensive: +14

Tasso di positività: 5,2% (+0,4%)

Vaccinati totali: 3.331.530

Andiamo nel dettaglio con i dati relativi ad ogni singola regione. Qui di seguito la tabella complessiva e vediamo anche quella dei singoli territori che mostra l’aumento o la diminuzione dei contagi rispetto ai dati del giorno precedente.

Lombardia: +3.724

Veneto: +657

Piemonte: +1.307

Campania: +1.616

Emilia Romagna: +1.821

Lazio: +990

Toscana: +924

Sicilia: +440

Puglia: +874

Liguria: +274

Friuli Venezia Giulia: +310

Marche: +488

Abruzzo: +494

Sardegna: +44

P.A. Bolzano: +524

Umbria: +301

Calabria: +177

P.A. Trento: +256

Basilicata: +136

Molise: +114

Valle d’Aosta: +8

In base agli ultimi dati forniti dall’ISS ed elaborato dalla Cabina di Regia sull’epidemia, da domenica 21 febbraio tre regioni passeranno in zona arancione. Sono Campania, Emilia Romagna e Molise. La Provincia di Bolzano e l’Umbria invece rischiano dovrebbero essere in zona rossa,